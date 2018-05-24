湯優盃》球后戴資穎發威 3連勝世界第2山口茜

2018年05月24日 15:48 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

湯優盃羽球團體賽24日展開8強淘汰賽，預賽B組第2的中華女團在優霸盃對上A組冠軍日本，首點上演「世界球后」戴資穎對決世界第2山口茜的精彩好戲。結果小戴展現球后威力，以21比19、21比16勝出，讓中華隊在5點對抗中以1比0領先日本。

小戴因為世界羽聯（BWF）改變賽制，曾在4月把球后寶座讓給山口茜，但她隨即在亞錦賽衛冕成功，重返世界第1，這次優霸盃又在正面對決中，拿下對戰3連勝，生涯對戰也以7勝4敗領先。

首局小戴在7平後連施4分，讓山口茜於技術暫停取得11比7領先。不過小戴奮力追趕，在15比18落後時以一波5比0強攻反超，面對局點小戴於對抽時突然技巧性翻腕，將球推向山口茜左後方，造成對手匆促間勉強回球，小戴趁機搶攻讓山口茜回擊掛網，以21比19拿下首局。

次局前段小戴以11比8領先，技術暫停後卻被山口茜連拿4分。不過小戴穩紮穩打，在14平後連得3分拉開差距，最後以一記強勢殺球拿下賽末點，力戰36分鐘收下勝利。

湯優盃分為男團湯姆斯盃與女團優霸盃，中華女團在戴資穎先馳得點後，第2點雙打由許雅晴／吳玓蓉對決福島由紀／廣田彩花，後3點女單白馭珀、女雙陳曉歡／胡綾芳、女單江美慧將依序上陣。

(中時電子報)