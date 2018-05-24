再動她就宰了你！小布曾捍衛小辣椒 威脅淫魔

2018年05月24日 15:56 中時電子報 楊幼蘭

「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）在接受《霍華史登秀》（Howard Stern Show）專訪時透露，她告訴當時的男友布萊德彼特（Brad Pitt），四處伸狼爪的好萊塢前超級製片溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾她後，小布隨即趁著電影首映會挺身而出，狠狠警告對方。

據《每日郵報》（DailyMail）23日報導，葛妮絲派特洛說，1995年他們在《哈姆雷特》（Hamlet）在百老匯首映的那晚，布萊德彼特一看到溫斯坦，就把他把抓起來扔到牆上說：「你要是敢再讓她覺得不不舒服，我就殺了你！」

此外，她也指出，小布是這麼做的「最佳人選」，因為當時她既沒名，也沒權。

主持人霍華史登秀（Howard Stern）聽到小布為葛妮絲派特洛挺身而出的往事時說，「我為這點超愛他」，而「小辣椒」也接著說，「我也為這點超愛他」。

葛妮絲派特洛說，當初她完全沒有料到，這位啟蒙她電影事業，並以《莎翁情史》（Shakespeare in Love）一片將她送上奧斯卡金像獎最佳女主角后座的「哈維叔叔」，竟然會以開會為名，在洛杉磯比佛利半島酒店（Peninsula Beverly Hills）的套房內對她上下其手，進行所謂的「按摩」。後來溫斯坦甚至要求她，一起進臥房。

(中時電子報)