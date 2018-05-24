再動她就宰了你！小布曾捍衛小辣椒 威脅淫魔

美國女星葛妮絲派特洛1996年3月25日身穿淺粉晚禮服，與當時的男友布萊德彼特在洛杉磯出席奧斯卡金像獎頒獎典禮的資料照。（美聯社）

友善列印
中時電子報

「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）在接受《霍華史登秀》（Howard Stern Show）專訪時透露，她告訴當時的男友布萊德彼特（Brad Pitt），四處伸狼爪的好萊塢前超級製片溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾她後，小布隨即趁著電影首映會挺身而出，狠狠警告對方。

據《每日郵報》（DailyMail）23日報導，葛妮絲派特洛說，1995年他們在《哈姆雷特》（Hamlet）在百老匯首映的那晚，布萊德彼特一看到溫斯坦，就把他把抓起來扔到牆上說：「你要是敢再讓她覺得不不舒服，我就殺了你！」

此外，她也指出，小布是這麼做的「最佳人選」，因為當時她既沒名，也沒權。

主持人霍華史登秀（Howard Stern）聽到小布為葛妮絲派特洛挺身而出的往事時說，「我為這點超愛他」，而「小辣椒」也接著說，「我也為這點超愛他」。

葛妮絲派特洛說，當初她完全沒有料到，這位啟蒙她電影事業，並以《莎翁情史》（Shakespeare in Love）一片將她送上奧斯卡金像獎最佳女主角后座的「哈維叔叔」，竟然會以開會為名，在洛杉磯比佛利半島酒店（Peninsula Beverly Hills）的套房內對她上下其手，進行所謂的「按摩」。後來溫斯坦甚至要求她，一起進臥房。

(中時電子報)

文章來源：世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：'I'll kill you': Gwyneth Paltrow reveals how Brad Pitt threw Weinstein against a wall and threatened his life at Broadway opening after she told him mogul sexually harassed her in hotel

川普失禮？韓媒批記者會上將文在… 敘利亞說美國又發動空襲 五角大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。