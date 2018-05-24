台中知名牙醫診所砍人案 牙醫傷重不治2女1命危1受傷

2018年05月24日 15:54 中時電子報 張達智 、 呂承哲 、中國時報／ 馮惠宜 、中國時報／

警方到場後賴男仍情緒不穩，最後動用辣椒水才將他制伏。（馮惠宜翻攝）

警方也將賴男帶回警局偵訊。（馮惠宜攝）

警方封鎖現場，進行搜證。（馮惠宜攝）

位於台中市南區的這家牙醫診所24日下午發生凶殺案。(馮惠宜攝)

(16:56 更新案情)台中市南區一家牙醫診所下午2時發生凶殺案，一名33歲賴姓男子 24日下午到台中市南區建成路一家已有10多年歷史的牙醫診所找在此任職護士的妹妹，未料沒見到其胞妹，竟抓狂向醫師和護士揮刀，55歲的王姓牙醫頸動脈遭割斷大失血送醫不治，另名25歲的翁姓護士也是頸動脈遭割斷命危，還有一名羅姓護士臉部有撕裂傷，幸無生命危險。

發生凶案的牙醫診所位在鄰近國資圖的一棟大樓二、三樓，大樓管理員指稱，下午二時位在二樓的牙醫診所護士全身是血下樓求救，經報警警方立即到場制止行凶的賴姓男子，但賴男情緒不穩，仍持刀揮舞，警方只好噴灑辣椒水將他制伏並帶回警局偵訊。

轄區正義派出所長張竣詒指出，經調查，行凶的賴男父親指稱兒子有思覺失調，在各醫院都有就醫紀錄，也領有身障手冊，因兒子認為自己會這樣都是妹妹害的，近日數度到診所向妹妹要錢，賴父得知兒子又要到牙醫診所找妹妹，在案發前曾先打電話要女兒留心。

牙醫診所在中午休息後於兩點開門，賴男即上門要找妹妹，唯其胞妹躲在三樓，經護士和醫師勸阻，賴男卻抓狂拿出折疊刀揮向醫護人員，55歲的牙醫師首當其衝，遭他割斷頸動脈，另一名25歲的王姓護士也是頸動脈遭割傷，救護人員到場時王姓醫師已無生命微象，送醫急救後，院方宣告王姓牙醫於4時34分宣告不治，死因主要是頸動脈斷裂、氣管也遭利刃劃破。

而25歲的翁姓護士送醫時也無生命徵象將急救恢復血壓、心跳，因其頸部大動脈遭割斷，已推進開刀房搶救；另名41歲牙醫助理羅女則臉部有撕裂傷，幸無生命危險。

(中時電子報)