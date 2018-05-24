空軍T-34教練機18日兩起意外 鳥擊與螺旋槳撞地

103年民進黨立委劉建國曾質疑T-34C的安全性，當時空軍承諾後續將籌購T-6C以補齊缺裝數，不過近年似乎沒有實質進展。圖為T-6C初級教練機。(圖/Beechcraft)

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中時電子報

據《中央社》報導，空軍司令部參謀長鄭榮豐中將今天表示，空軍官校18日發生兩起T-34C「渦輪良師」式初級教練機的飛安意外，分別是座艙罩遭鳥擊及學員操作不當，造成螺旋槳撞擊地面受損，所幸無人傷亡。

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第一起事故為一架T-34C教練機執行訓練任務時，在西部空域遭鳥擊，造成座艙罩出現裂痕並緊急返航；他指出，夏季是鳥類活動的季節，發生鳥擊的狀況確實偶爾會發生。

第二起事故為一名學員操駕T-34C教練機時，疑似因操作不當，導致螺旋槳撞擊地面，造成螺旋槳毀損，目前已進入保修廠進行後續維修。鄭榮豐強調，會調查肇事原因並加強人員訓練，確保不會再有類似狀況發生。

國軍共採購44架T-34C-1「渦輪良師」式初級教練機，截至103年時擁有34架。在18日之前，最近一次意外事故為105年3月2日下午，1架T-34C教練機在空軍官校做第二次單飛幾落訓練準備落地時，疑似飛行員操作不當，造成飛機滑出跑道，機上僅有少尉學官，並未受傷。

104年10月，民進黨立委劉建國招開記者會，質疑T-34C教練機服役超過30年且沒有彈射椅，枉顧飛行員安全。當時空軍司令部副督察長范大維少將表示，當初採購初級教練機時，市場上沒有配備彈射椅的機型，直到2001年之後出廠的初級教練機才配有彈射座椅；T-34C目前還有加拿大等23國還在使用。

范大維當時表示，空軍官校初級教練機編制49架，後續會規劃籌購美軍T-6C「德州老II」式教練機，該型機配備彈射椅，以補足空軍官校初級教練機編制數（指補足編制數量與實際數量的差額，並非替換原有的T-34C）；T-34C教練機的機體壽限為16,000飛行小時，平均使用8,800小時。

此外，18日當天一名中校因身體不適昏倒在醫務所，緊急送醫後仍宣告不治，鄭榮豐表示並非外界聲稱的自殺。

(中時電子報)

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