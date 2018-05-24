去年健保費高薪低報21.4萬人 短嬓15.6億元

2018年05月24日 16:06 中時 魏怡嘉

健保署針對去年高薪低報健保費進行查核，結果發現有21.4萬人高薪低報，人數為近3年新高，主要因為去年勞保最高月投保金額提高，不少投保單位疏忽健保也要一併調整所致，去年高薪低報總計缺繳健保費15.6億元，其中以一名保險從業人員，去年短繳健保費1萬8804元最高；健保署將依法追回欠費，若發現蓄意虛報，依法可處2至4倍罰鍰。

健保會明天召開，健保署將於會中報告高薪低報查核結果。健保署承保組專門委員盧麗玉表示，經比對稅務及勞保投保資料發現，去年第一類被保險人、即雇主及自營業主，共有19.6萬人高薪低報，主要集中在綜合商品零售業，缺繳健保費達13.2億元，居各類保險人第一位，其次為第二類被保險人、即職業工會，主要集中在汽車駕駛業，有1.8萬人高薪低報，共少繳2.4億元。

而在去年高薪低報21.4萬人當中，以一名保險從業人員，年賺約817萬元，月投保金額應為18萬2000元，卻僅投保12萬6300元，每月應繳5121元，實際上卻僅繳3554元，一年缺繳健保費達1萬8804元最高。

盧麗玉進一步表示，健保費高薪低報多為10人以下小公司，去年高薪低報人數大增，主要因為勞保最高月投保金額由4萬3900元提高至4萬5800元，不少單位疏忽健保也要一併調整因而短報。高薪低報仍占被保險人中的極少數，欠繳費用健保署會開單補繳，若不繳者，健保署會再進行催繳，必要時送交行政執行。若發現有故意虛報情事，則會開罰應補繳金額2至4倍。

(中時 )