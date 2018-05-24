這有哏！枇杷膏也能調酒

2018年05月24日 16:00 工商 姚舜

台南晶英酒店4樓池畔酒吧〈水晶廊〉除了供應多款飲品及調酒，每周二至周日晚間還有現場音樂表演，由專業國外樂團進駐演出。（圖／台南晶英酒店）

川貝枇杷膏也能調酒？美國最近颳起一股枇杷膏搶購熱潮，且有些地方一罐枇杷膏的價格甚至飆升到70美金、相當於台幣2000多元，這事激發了台南晶英酒店靈感，決定由調酒師徐世軒以川貝枇杷膏為材料，在飯店池畔酒吧〈水晶廊〉推出一系列的「枇杷膏系列」調酒，且每款調酒各有獨特命名，此一創意也為涼夏冰飲增加了趣味。

源於清代名醫獨門秘方的川貝枇杷膏，是許多華人家中必備的潤喉止咳糖漿，主要成分是蜂蜜與川貝母、枇杷葉、薄荷、沙參、陳皮、杏仁等藥材，這些「中藥材」在西方就Herb草本香草，用來調酒其實仍合乎邏輯，只要比例對了，口感與風味並不會違合。

「枇杷膏系列」調酒中的〈邁太爽喉飲〉，是由經典調酒「邁泰」變化而來，運用白色及深色蘭姆酒加入濃香烏龍茶，搭配上新鮮鳳梨果泥以及微酸檸檬汁，草本辛香的枇杷膏揉合了飲品的甜膩，徐世軒欲藉此傳達Mai Tai本身在大溪地語中代表「好極了」的意思。

大量薄荷葉是Mojito獨特的象徵，〈閏吠莫希多〉是將炭焙烏龍茶注入白色蘭姆酒並點綴上新鮮檸檬及柳橙，清新薄荷香氣與枇杷膏涼味融為一體，非常順口。〈慈方飛炫〉是古典雞尾酒在創新時代之下的產物，用厚醇的威士忌搭配鐵觀音，用枇杷膏的甜味中和酒精強烈的辛辣感，更容易入喉。

〈念慈菴司令〉是運用新加坡司令的琴酒結合金萱烏龍茶，酸酸甜甜非常適合女生享用。〈孝廉勤費事〉以蘇打水及萊姆水來稀釋琴酒的強烈，與洋甘菊茶的搭配也讓不嗜酒性的朋友能輕鬆駕馭。〈府都熱飲〉則是採用台南老字號純正古早味仙女紅茶來泡製，遵循古法精製的茶葉，茶湯本身擁有濃烈茶味，再搭配川貝枇杷膏熱熱的喝，滋肺潤喉。

配合全新創意調酒推出，台南晶英酒店池畔酒吧〈水晶廊〉，亦自每周二至周日晚間九點至十一點推出現場音樂表演，由專業國外樂團進駐演出，透主唱渾厚的嗓音加上耳熟能詳歌曲，期能讓賓客享受與朋友聚會的悠閒，或沉浸在獨自小酌的專屬時光。

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