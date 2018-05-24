坦言醞釀離職 陳景峻：就算離開還是會幫柯P

2018年05月24日 16:32 中時 陳燕珩

年底台北市長選戰，民進黨決定與柯文哲分手，讓北市府民進黨籍官員動向備受關注，副市長陳景峻今在議會坦言，他的角色很尷尬，每天都頭痛要吃安眠藥，有考慮要休息沉澱一下，但還有很多工作未完，要給市長時間做好配套，他也還在努力看白綠是否還有合作空間，不過他強調，「就算離開這個職位，我還是會幫柯市長。」

綠營與柯文哲合作破局，市府3名民進黨籍首長處境尷尬，時任祕書長的李文英上週火速請辭，民政局長藍世聰確定會留下來，副市長陳景峻則未把話說死。今議員陳炳甫詢問陳景峻，任期剩下5個多月，有打算要離開市府嗎？

陳景峻語重心長說，他受到柯市長信任來到市府，這也是他喜歡的地方，但因為自己是民進黨籍，角色確實很尷尬，之後媒體、選民一定會逼他，要他辭職或是退出黨籍等，他一直努力扮演白綠橋梁，認為合作才能互謀其利，但現在白綠很尷尬，他夾在中間，有在思考要不要沉澱、休息一下。

他坦言，最近每天都很頭痛，要吃安眠藥才睡得著，他有跟市長報告這個困境，市長也很體諒他。柯文哲在一旁說，陳副的工作已排到年底，突然跑掉也不行啊，他認為這樣不算口頭請辭，就算陳副真的要辭，他也會慰留。

陳炳甫說，柯文哲若不放人，陳景峻處境很艱難，可能會被綠選民指責，要求開除黨籍。陳景峻無奈說，他一直覺得把工作做好，就是對國家最大貢獻，他也覺得市長很認真，很打拚市政，不解為什麼不做同事就要變敵人，有需要這樣嗎？他強調，就算離開這個職位，還是會幫市長，完成他的政治價值改革。

陳炳甫詢問，預計何時提出辭呈？陳景峻說，這問得太突然，其實辭呈可以馬上寫，市長可以馬上簽，問題是，還是要給市長完整時間做配套，他也希望柯綠還能有一絲絲合作的空間，他再努力看看，這也是一個方向。

(中時 )