壓力大、睡不好又亂吃　4成國人兼具這兩種疾病

研究指出，腸腸菌相失衡，和慢性疲勞息息相關，將出現怎麼睡都睡不飽的情形。（台灣乳酸菌協會提供）

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腸胃不好，當心「怎麼睡都睡不飽」。不少人常喊累、常肌肉或關節痠痛、甚至總覺得睡不飽，國際研究發現，這種「慢性疲勞」者，和他們腸胃健康，包括腸道菌相、腸道疾病息息相關，國內最新調查更指出，超過4成國人，同時有腸道不適和慢性疲勞的困擾，讓醫師提醒，務必維持健康飲食和作息，保持腸道健康並擺脫慢性疲勞。

一項針對全台1068名25~49歲的研究指出，高達82％民眾有腸胃不適問題，生活中有便秘、消化不良、腸躁症等困擾，此外，腸胃不適者當中，52％人有慢性疲勞症狀，相較腸胃健康者高出近3成，同時有腸胃不適和慢性疲勞者也高達43％，顯示腸胃健康和慢性疲勞息息相關。

高雄榮總胃腸肝膽科教授許秉毅說，慢性疲勞目前病因不明，也未有明確治療方式，患者自訴主要症狀包括疲累、肌肉若關節痠痛、喉嚨痛，甚至胃腸不適；他強調，前年有國外研究指出，慢性疲勞者的腸道菌相多樣性與組成，和健康者不同，去年最新一項研究也顯示，兼具慢性疲勞和腸躁症者，其腸道菌相和健康人「明顯不同」。

許秉毅進一步解釋，大腦和腸道像是雙向公路，一旦因吃太油、飲食不正常、或是吃抗生素後，腸道內壞菌會增加，並釋放出胺類、硫化氫等不利人體的物質，讓腹部出現悶、脹等不適感，前述物質同時會流向包括大腦在內的全身，讓全身處於慢性疲勞、怎麼睡都睡不飽等狀況。

台灣乳酸菌協會榮譽理事蔡英傑說，國內慢性疲勞、和腸胃不適患者人數眾多的原因，推測和現代人工作壓力大、睡眠不規律、飲食不均衡有關；他強調，壓力和睡眠習慣，可能較無法立刻調整，建議應先從最好掌控的「飲食」做起，包括均衡飲食，多攝取含膳食纖維的蔬果，也可透過優酪乳直接補充腸道好菌，讓自己擺脫慢性疲勞。

(中時 )

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