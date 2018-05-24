胃癌治療新藥問世 晚期患者存活率增三成

2018年05月24日 16:03 中時 鄭郁蓁

一名60歲陳女士長期熬夜、飲食不均衡，去年7月開始腹部腫脹，以為是子宮肌腺瘤，沒想到開刀才確診罹患胃癌，且已是晚期，擔心化療會影響生活品質，與醫師討論後，接受新型癌症免疫治療藥物，治療期間成功抑制腫瘤生長，雖發生食慾不佳等副作用，但在醫護團隊及時控制病情下，現狀況已非常穩定。

台灣每年胃癌發生人數約3、4000人，臺北榮民總醫院腫瘤醫學部主任趙毅表示，胃癌在十大癌症中的排名雖逐年下降，但數目字卻十幾年來沒有降過，顯示國人罹患胃癌情形依舊，只是其他癌症近年發生率更凶猛。

趙毅表示，目前國內胃癌治療以手術切除腫瘤為主，僅有約三成患者可早期發現接受手術治療，但術後五年內仍有四成患者會再復發或轉移，多數患者需再接受化學藥物治療，若是標準治療無效，患者就只剩安寧治療或緩和性症狀治療的選項。

新型癌症免疫治療藥物則提供標準治療失敗後可以一搏的機會，趙毅說，雖然胃癌目前不像肺癌、大腸癌有基因標記可供事先篩出適合接受治療者，但國內3、40名患者參與國際大型臨床實驗結果顯示，在接受免疫治療後，約10.2%的患者出現效果，腫瘤縮小，第三期患者一年存活率從原本一成增加至三成。

收治陳姓患者的台北榮總腫瘤醫學部醫師陳明晃表示，該名陳姓患者到院後，已經是胃癌晚期，且轉移至子宮，幸接受免疫治療藥物後，現已恢復良好。

陳明晃提醒，胃癌早期少有症狀，常被誤認為是單純的潰瘍，所以僅有約3成患者來得及早期發現以手術切除腫瘤，一旦胃腸同一症狀，包含上腹部疼痛、腹部腫脹、胸口熱或常打嗝、噁心食物堵塞感或是黑便等，持續2周以上，應進一步做內視鏡檢查。

此外，胃癌風險一大部分來自燒烤、發酵、醃漬食物，趙毅指出，韓國、日本的胃癌發生率高達每十萬人口42人以及30人，對比台灣的11人，以及泰國的5人，即可知道飲食風險的高低，建議愛吃日、韓料理者斟酌食用。

(中時 )