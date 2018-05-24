強化繞島戰力 俄國將再交10架蘇愷35給大陸

大陸解放軍麾下的蘇愷35戰機，多駐紮在廣東一帶。（圖/空軍發布微博）

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中時電子報

據今日俄羅斯（RT）報導，俄羅斯國家技術集團（Rostec）表示，今年以前、將再向大陸交付10架蘇愷35戰機（Sukhoi Su-35）。加上先前已收到的14架，將能協助解放軍強化空中戰力。（4架於2016年交付、10架於2017年交付）。

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事實上，大陸解放軍於2015年，向俄羅斯訂購24架蘇愷35S戰機（Sukhoi Su-35），總價傳高達30億美元（約932億台幣），均已編入廣州湛江基地駐守。先前甚至配合其東部戰區，與轟6K戰機聯合繞行台灣，試圖對台灣造成戰略壓力。

俄國空軍現役主力之一的蘇愷35戰機。（圖/蘇霍伊航空集團官網）

由蘇霍伊航空集團（Sukhoi Company）研發製造，蘇愷35戰機於1988年首次試飛、1995年正式投入服役，目前僅有約70多架蘇愷35戰機在俄羅斯空軍服役。戰機分為原型和S型，屬於單座型第四代戰鬥機，和先前蘇愷27型戰機（Sukhoi Su-27）有相似的性能與零件設備。最高飛行時速可達2,500公里，最大飛行距離為4,000公里，機上裝有30釐米機砲和12個空對空和空對地飛彈掛載點，包含AS-17氪星超音速反艦飛彈（AS-17 Krypton）。

大陸解放軍於本月11日派出蘇愷35戰機（圖下）和轟6K（圖上），首次混搭進行繞島。（圖/人民日報）

其實對於購買俄羅斯蘇愷系列戰機，不少人也懷疑，近年來國防工業技術快速發展的大陸，已擁有現役的殲11B、殲20、殲15等多款戰機的情況下，為何還需要花大錢向俄羅斯購買戰機？

蘇愷35戰機首席試飛員謝爾蓋⋅波格丹接受專訪時表示，「最大的可能是，因為殲20尚處於製造初期，且價格昂貴，中國仍無法大量裝備；而殲11B雖在不斷升級，但終歸不是完全自主設計的產品，在優化升級上只能小修小改、無法大動筋骨。因此，通過直接購買成品飛機，可以迅速獲得未來優化設計的靈感與思路。」

(中時電子報)

文章來源：China will get 10 Russian Su-35 fighter jets this year as part of $2.5bn deal

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