隆恩圳親水不親民 竹市議員提十大缺失

2018年05月24日 16:43 中時 徐養齡

新竹市議員張祖琰拿出隆恩圳地磚給官員們試摸。（徐養齡攝）

新竹市隆恩圳藍帶親水景觀工程甫落成，但水岸兩側的水草欄杆挨批設計雜亂，地磚也有遇雨易滑的風險，市議員張祖琰24日在議會列出十大缺失，要求市府檢討改進，工務處則回覆規畫符合民眾需求，硬體無危險問題。

張祖琰表示，隆恩圳複製宜蘭的水草欄杆，總長估計超過2000公尺，景觀顯得雜亂不堪，水草欄杆間隙會將落葉吹落水圳，家具類型擺設太多，高架鐵板平台下方易藏蛇、鼠、蟲，且人工草皮難維護、大片高型灌木植栽，不易維護清潔。

近來備受爭議的水草欄杆，張祖琰也特別點出其問題，指水草欄杆對兒童有危險性，許多地方間隙達18到20公分，幼童容易鑽出掉落水圳。又有許多小間隙，容易夾到幼童手指、手掌。

工務處解釋，隆恩圳工程於規畫設計期間，於2016年間舉辦2場公聽會，充份與民眾溝通，以符合市民使用需求。而水草欄杆減去傳統欄杆嚴肅的外觀，欄杆間隙皆經全盤檢視，無跌落危險之虞。

張祖琰質詢時，特別帶來地磚請工務處官員試摸，強調地磚質地很滑，尤其下雨天過後，容易滑倒受傷，不適合孩童遊戲活動。

工務處則說，工程採用的步道磚為高壓混凝土透水磚，具有高透水特性，配合架高台及鬆鋪，達到雨水迅速排水的功能，該步道磚表面孔隙多，排水後風乾速度快，相關較傳統步道磚更具止滑性。

(中時 )