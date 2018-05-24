《命帶追逐》衰運連連 侯孝賢給建議18年後重見天日

2018年05月24日 16:24 中時 徐桐炘

《命帶追逐》2018數位修復版。

2000年曾獲得第三屆台北電影節年度最佳影片和年度導演新人獎，並且一舉入選2001年坎城影展導演雙週單元的電影《命帶追逐》在今年完成數位修復後，搶先在第20屆台北電影節跟大家相見，具有歷史意義與「回娘家」價值外，更在18年後終將呈現於台灣影迷前，該片命運坎坷，導演蕭雅全也忍不住在預告中自嘲：「你最好有看過這部台灣電影！」

蕭雅全表示，當年這部片與申請輔導金時的故事完全不同，原本故事的主人翁在逃亡時候說出：「我命帶追逐。」但在電影開拍兩週後卻發生狀況而暫停拍攝，原有的製作預算已花費大半，苦惱之際受到監製侯孝賢的建議，人物少、場景單一也能說故事，重啟完成現在的面貌。

在電影公司公佈的正式預告片中，除了一窺當時台北捷運站世紀初剛通車模樣，導演也幽默地自嘲他的首部作品，當年種種坎坷。這片雖然曾經在國內影展上映過，卻極少人看過這部電影，甚至下映後，也沒有任何後端方式被出版過。

而報名當年金馬獎也慘遭滑鐵盧，所有獎項全數槓龜，儘管如此，影迷卻傳誦一時，但幸好在第三屆（2000年）台北電影節得了最佳影片及新人導演獎後，各大國際影展如同雪片般飛來邀約，以新人導演首部電影之姿站上坎城影展舞台上。 該片於7月13日全台上映。

(中時 )