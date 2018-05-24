耐熱品種登場　明夏可吃到國產白蘿蔔

台中場今召開記者會，宣布推出耐熱的白蘿蔔新品種。（楊騰凱攝）

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蘿蔔糕是早餐店、港市茶餐廳的熱門料理，台灣夏季氣溫高，夏季不易栽培白蘿蔔，導致逐漸被進口取代。台中農改場育成耐熱的蘿蔔品種「台中2號」，其根表皮平滑、肉嫩味，適合中南部平地4至10月種植，明夏即可提供種子給農民種植，使夏季不愁沒有新鮮的國產蘿蔔可用。

台中區農業改良場副研究員陳葦玲表示，傳統白蘿蔔品種不耐熱，天熱時種植容易出現內部變黑問題，品質比冬季種植差，市場賣相不好，因此，農民在5月至9月間多避種白蘿蔔，此時節的白蘿蔔消費需求，多只能靠進口補充。不過，台中場育成的「台中2號」相當耐熱，可供農民在5至9月種植，一般種植2個月可採收，現已將種子技術技轉給廠商，預計明夏就可提供種子給農民種植，在夏天生產國產白蘿蔔。

此外，台中場表示，蘿蔔糕的另一個靈魂角色為「秈稻」（在來米），是碗粿、米粉絲與蘿蔔糕等不可或缺的重要材料，過去為確保米加工製品成型容易及質地穩定，米原料要放置1至2年才能使用。但台中場研發出優質加工用新品種「水稻台中秈197號」，存放時間比一般米種縮短至少3個月，可大幅減低業者倉儲成本。

台中場表示，本品種同時具有豐產及製作的蘿蔔糕、米粉絲外觀淨白、口感Q彈等加工品質優良特性，極具產業競爭優勢。

(中時 )

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