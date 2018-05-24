綠光劇團《人間條件》戶外公演壓軸場 周六屏東開演

綠光劇團《人間條件》戶外公演壓軸場，將於26日晚間7點30分於屏東市千禧公園演出，「歡迎大家來看戲」。（林和生攝）

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綠光劇團製作人李永豐（左）為今年《人間條件》戶外公演壓軸場宣傳，邀請大家一起到國境之南看戲。（林和生攝）

綠光劇團《人間條件》戶外公演壓軸場，將於26日晚間7點30分於屏東市千禧公園演出，導演吳念真強調，戲劇的意義在於厝邊的叔公、嬸婆都能一起欣賞，不論知識、品味，就像廟會前演出的「平安戲」，在廟埕、在樹下，看見台灣最底層的美好，「歡迎大家來看戲」。

累積超過300場演出，綠光臺灣野台戲劇工程《人間條件》繼六都巡演後，年度最終場安排在屏東縣，也是此次公演唯一的縣市；導演吳念真、製作人李永豐、演員陳竹昇、綠光劇團團長羅北安及屏東縣長潘孟安等人，24日共同為活動宣傳。

潘孟安表示，《人間條件》首次來到屏東演出，對國境之南來說是一大藝文盛事，劇中吳導對現代家庭的細膩刻劃，讓每個人在劇中都能找到自己的角色，期待民眾相約前往，親自到現場感受戲劇的張力與精神。

「每次演出，現場觀眾的回饋，都讓我感動得想哭」演員陳竹昇分享巡演感想，看到大家專心、認真的看戲，感受鄉親的熱情，讓他很有感觸；吳念真強調，《人間條件》是貼近台灣生活的故事背景，是一齣普羅大眾都可以看的戲劇。

希望下鄉演出能完全展現藝術平權，讓人感受藝術的美好，吳念真說，「在寫這劇本時就決定，要寫給全部的人看」，並非滿足特定族群。縣府當晚6點於屏東火車站前將備有接駁車，為方便身障朋友參與，會場也提供身心障礙者相關輪椅租借及優先觀賞區等服務。

(中時 )

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