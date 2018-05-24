陸國防部：美取消軍演邀請 不能動搖維護主權決心

今年4月共軍在南海舉行有史以來最大規模海上閱兵，中國國家主席、中共總書記、中央軍委主席習近平檢閱部隊併發表講話。圖為習近平同參加閱兵的長沙艦部分官兵合影。（圖／新華社）

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中時電子報

美國國防部近日決定取消先前對大陸參加2018環太平洋軍演(RIMPAC)的邀請，此舉引發中國外交部門與軍方的反唇相譏，指稱美國此舉「不具建設性」。中共軍方則發表更強硬談話稱：中國對南海諸島及附近海域擁有主權，在自己領土上的建設是維護主權的重要舉措，「美方無權說三道四」。

美國國防部指稱，中國持續對南海有爭議的地區進行軍事化，加劇緊張局勢並破壞穩定。因此決定收回解放軍海軍參加2018年環太平洋軍事演習（RIMPAC）的邀請。

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對此，大陸國防部表態稱，美方罔顧事實炒作所謂南海「軍事化」，並以此為借口取消邀請中方參加「環太—2018」聯合軍演。美方這一決定不具建設性。任何時候關上交流的大門都無助於促進中美兩軍的互信與合作。

中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方在自己的領土上開展建設活動，部署必要的防衛設施，是主權國家的正當權利，是堅定捍衛國家主權安全、維護地區和平穩定的必要舉措，與「軍事化」完全無關。美方無權對此說三道四。

大陸國防部發言人說，邀不邀請，都不可能改變中國為維護亞太地區和平與穩定發揮作用的意志，更不可能動搖中國堅定捍衛自身主權和安全利益的決心。發展健康穩定的中美兩軍關係，符合雙方的共同利益，需要雙方共同努力加以維護。我們希望美方著眼大局，摒棄「零和」思維，妥善處理分歧，努力讓兩軍關係成為中美關係的穩定因素。

而正在華府訪問的中國大陸外長王毅今天也嚴厲批評美國取消邀請大陸參與2018年環太平洋軍事演習（RIMPAC）的邀請，是非常沒有建設性的「輕率決定」，並稱大陸南海建島礁，無關軍事化，美方勿需炒作此事。

(中時電子報)

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