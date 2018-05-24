驚！腸亂疲勞壞健康！你少便、亂食、工時長嗎？

2018年05月24日 16:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

現代人工作壓力大，通訊軟體盛行，即使下了班，可能一個訊息就讓上班族無形中又要加班！不僅工時長，也可能因壓力大而沒有好好吃，長久下來可能也有便秘情況產生！殊不知腸胃道對身體機能與健康影響甚鉅，除了已認知的消化機能外，腸道內菌相的變化與調節，還會影響全身各處的機能與運作，造成情緒不佳、免疫失調與慢性疲勞等問題。

長年推動國人腸胃保健衛教工作的台灣乳酸菌協會，偕同高雄榮民總醫院胃腸肝膽科教授-許秉毅醫師進行「腸胃健康與慢性疲勞影響調查，發現腸胃健康與慢性疲勞的確互有關聯：43.3%的受訪者同時受腸胃不適及慢性疲勞所苦，成為「腸亂疲勞族」，並從易導致此現象的不正常作息中，歸納出「腸疲四類型」。大家常認為疲勞只跟壓力與勞動有關，但其實腸道菌相若紊亂、長期處於失衡狀態，也可能引起身體不良連鎖反應，如慢性疲勞即是一例。

此次調查依台灣人口年齡分布比例針對全台1,068位25~49歲民眾進行採樣發現：受訪者中有82.5%表示腸胃不適，生活中受到便秘、消化不良、腸躁症等腸胃問題所擾。而高達43.3%的受訪者為「腸亂疲勞族」，同時出現腸胃不適及慢性疲勞徵狀。此外，若比較腸胃不適與腸胃健康者之慢性疲勞佔比，則前者比後者明顯多出29.4%，由此可見腸胃當機、慢性疲勞影響也隨之明顯。

腸亂疲勞生活特徵：少便、亂食、工時長

針對腸亂疲勞族常見的腸胃問題，高雄榮總許秉毅醫師從各項腸胃不適症狀進一步分析表示，7成1的「腸躁症」受訪者，表示同時為慢性疲勞所困擾，是所有腸胃問題中慢性疲勞症狀發生比率最高的族群；而一般常見的「消化不良」、「胃食道逆流」及「便秘」等問題的受訪者，其慢性疲勞症狀發生比率則高於無腸胃問題的慢性疲勞者逾3成。透過分析受訪者的不正常作息，找出容易形成腸亂疲勞族的「腸疲四類型」，從中了解因腸道菌相混亂引起慢性疲勞的可能原因，並以其中腸亂疲勞比率相對顯著的職業，提醒勞苦的現代人透過補充好菌及調整不良飲食、生活型態，降低未來成為腸亂疲勞族的風險。

一、 少便型腸疲：

1周排便不到4次者有53.8%為腸亂疲勞族，因長期排便習慣不佳，當排便降至1周不到1次，腸亂疲勞比率即升高至7成5，形成適合壞菌生長之菌相，破壞腸道平衡。

代表職業：金融專業人員，少便習慣者中達83.3%有腸亂疲勞。

二、 工時型腸疲：

每周工時逾40小時者中有61.3%的人為腸亂疲勞族。若工時逾60小時，其腸亂疲勞比率亦增加至6成7。推估因缺乏運動影響腸胃蠕動，或壓力大導致腸道菌相變化。

代表職業：財會稅務人員，工時逾40小時者有75%有腸亂疲勞。

三、 亂食型腸疲：

飲食習慣不佳會直接影響腸道菌相，其中以「不定時吃飯者」的腸亂疲勞比率最高達62%；而「消夜愛好者」亦有61.9%為腸亂疲勞族，都會導致腸道內生理時鐘錯亂。

代表職業：行銷企劃人員，未固定吃飯者與固定吃飯者，腸亂疲勞比率相差顯著，達63.6%；客服人員愛吃宵夜者，腸亂疲勞比率亦達81.8%。

四、綜合型腸疲：

腸胃道問題本身即為亟需處理的困擾之一，若有多個腸胃問題交互影響，則可能讓改善時程拉得更長、如惡化為疾病其治療也更不容易，腸道菌相即會長時間失衡。

代表職業：人力資源人員，於便秘、消化不良、腹瀉、胃食道逆流、腸躁症等，皆為受訪職業中佔比前五高者，共有67.7%人資人員為腸亂疲勞族。

蔡英傑教授表示，雖然睡眠、飲食、壓力等，都可能導致腸道菌相失衡，但礙於工作或生活需要，壓力與睡眠習慣常難以在短時間內改善，故飲食的選擇對忙碌的現代人便格外重要。要讓腸道菌相恢復平衡，必須要調整腸道內好、壞菌的比例，藉由飲食調整，如日常餐食中搭配優酪乳補充好菌，即可減少腸道不良物質及發炎的機率。

(中時電子報)