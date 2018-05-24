統一麵華麗變身 躍居夜市美食小吃

2018年05月24日 16:39 工商 劉馥瑜

秋雲潤餅「以後吃不到怎麼辦肉燥乾拌麵潤餅」45元。圖／業者提供

鴻記鐵板麵捲「吃不到好難過肉燥乾拌麵捲」70元。圖／業者提供

郭董藥燉排骨「精燉祖傳藥膳佐排骨肉燥乾拌麵」90元。圖／業者提供

牛媽媽「連總鋪師都想偷師蹄膀肉燥乾拌麵」65元。圖／業者提供

里長伯臭豆腐「限量手作賣完就沒有了餛飩肉燥乾拌麵」60元。圖／業者提供

經典老牌統一肉燥麵不僅家家戶戶必備，現在還進軍夜市玩跨界，成為夜市小吃美食！統一麵近日攜手有「全台最美味夜市」之稱的寧夏夜市，以統一肉燥麵入菜，與寧夏夜市8間名店合作開發全新特色聯名料理，8間名店、8道麵料理，獨家限時販售17天，首波只到6月3日止！

統一麵此次與寧夏夜市8間名店合作，包括牛媽媽、里長伯臭豆腐、老牌豬血湯、秋雲潤餅、郭董藥燉排骨、鴻記鐵板麵捲、草菇排骨湯、飄香牛肉麵，皆是結合原有名店特色口味，並以統一肉燥麵入菜。

例如，以統一麵包著捲餅、潤餅一起吃，或放入家常滷肉，甚至搭配滋補養身的藥膳排骨，特殊的跨界創意搭配，迸出絕妙新滋味，將顛覆消費者對統一麵的印象！

有趣的是，這次菜名也取得有意思，有「吃不到好難過肉燥乾拌麵捲」、「一拌入魂到你心之牛肉肉燥乾拌麵」、「以後吃不到怎麼辦肉燥乾拌麵潤餅」、「連總鋪師都想偷師蹄膀肉燥乾拌麵」等。

業者表示，統一麵1971年上市以來，一直是陪伴大家的好朋友、家中必備存糧，其中，人氣肉燥風味2017年銷售量超過3,000萬包，平均每秒就可賣出1包，堪稱本土之最，更是各大賣場熱銷排行榜常勝軍。

統一麵近年積極推出創意行銷活動，繼2015年開設限時實體店「小時光麵館」、2017年於市府轉運站引進快閃立食店後，2018年又走進夜市，與寧夏夜市推出「肉燥香．料理大賞」夜市名店聯名小吃，讓品牌更增添趣味！首波活動快閃17天結束後，緊接著第二波活動將於6月15日展開，至6月24日止。

(工商 )