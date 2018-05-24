與民進黨撕破臉？ 柯P：夫妻離婚還可做生意夥伴

台北市長柯文哲（右）24日出席松山老人服務暨日間照顧中心與健康托嬰中心聯合開幕典禮後，回答媒體的問題。（鄭任南攝）

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民進黨台北市長之戰徵召自提人選，宣告與柯文哲分手，使得柯綠互動備受關注。國民黨議員今在議會詢問，中央會不會因跟柯撕破臉，阻擾市府東區門戶計畫？柯笑說，不會有人因討厭柯文哲而找老百姓算帳，市府會去溝通，沒那麼嚴重，「夫妻離婚後還是可成為生意上的夥伴。」

議員闕枚莎今在議會詢問，白綠確定分手後，柯已打算走自己的路嗎，會不會因柯跟中央鬧翻，使得中央不同意市府東區門戶計畫，無故犧牲地區發展？

柯文哲說，不會啦，該怎麼做就怎麼做，政黨政治不會因討厭一個人就找老百姓算帳，把他的政策全部打掉，否則國民黨參選人丁守中不是更慘，民進黨跟他關係更不好。

闕枚莎追問，柯是看好丁守中會勝出？柯文哲說，不會啦，「我還是會贏」。該計畫對國家有好處，市府會去跟中央溝通，就算分手了，夫妻離婚還可以一起做生意耶。被問及是否溝通久了，雙方又擦出火花、再續前緣？柯表示，能合作還是盡量合作，不過他常常忍不住講實話。

議員陳炳甫詢及，綠營要柯為兩岸一家親道歉，柯就傻傻去道歉，結果中間選民全跑光，事後民進黨又不禮讓，會不會覺得被綠營騙了？柯文哲說，就是盡量做，但有時事情不會如自己所願，他也不覺得被騙，大家都在努力嘛。

柯文哲強調，當初上電台是希望對話，他願意解釋自己的想法，他不願把民進黨想成壞人，這樣會很痛苦，把他們當好人，自己會快樂一點。

陳炳甫分析，2014年國民黨推派連勝文，雖然戰力不算強，但也拿下40％支持度，現在柯道歉講錯話，中間選民跑了，深綠只要跑票18％，柯就會落選，難到壓力不大嗎？柯笑說，沒有什麼壓力，就是盡量做，每天還是7點半上班，不覺得很危險，反正人活在世界上每天都有危險。

(中時 )

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