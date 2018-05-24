與民進黨撕破臉？ 柯P：夫妻離婚還可做生意夥伴

2018年05月24日 16:47 中時 陳燕珩 、 鄭任南

民進黨台北市長之戰徵召自提人選，宣告與柯文哲分手，使得柯綠互動備受關注。國民黨議員今在議會詢問，中央會不會因跟柯撕破臉，阻擾市府東區門戶計畫？柯笑說，不會有人因討厭柯文哲而找老百姓算帳，市府會去溝通，沒那麼嚴重，「夫妻離婚後還是可成為生意上的夥伴。」

議員闕枚莎今在議會詢問，白綠確定分手後，柯已打算走自己的路嗎，會不會因柯跟中央鬧翻，使得中央不同意市府東區門戶計畫，無故犧牲地區發展？

柯文哲說，不會啦，該怎麼做就怎麼做，政黨政治不會因討厭一個人就找老百姓算帳，把他的政策全部打掉，否則國民黨參選人丁守中不是更慘，民進黨跟他關係更不好。

闕枚莎追問，柯是看好丁守中會勝出？柯文哲說，不會啦，「我還是會贏」。該計畫對國家有好處，市府會去跟中央溝通，就算分手了，夫妻離婚還可以一起做生意耶。被問及是否溝通久了，雙方又擦出火花、再續前緣？柯表示，能合作還是盡量合作，不過他常常忍不住講實話。

議員陳炳甫詢及，綠營要柯為兩岸一家親道歉，柯就傻傻去道歉，結果中間選民全跑光，事後民進黨又不禮讓，會不會覺得被綠營騙了？柯文哲說，就是盡量做，但有時事情不會如自己所願，他也不覺得被騙，大家都在努力嘛。

柯文哲強調，當初上電台是希望對話，他願意解釋自己的想法，他不願把民進黨想成壞人，這樣會很痛苦，把他們當好人，自己會快樂一點。

陳炳甫分析，2014年國民黨推派連勝文，雖然戰力不算強，但也拿下40％支持度，現在柯道歉講錯話，中間選民跑了，深綠只要跑票18％，柯就會落選，難到壓力不大嗎？柯笑說，沒有什麼壓力，就是盡量做，每天還是7點半上班，不覺得很危險，反正人活在世界上每天都有危險。

(中時 )