公投案屢遭刁難 洛杉基：證明蔡政府台獨玩假的！

2018年05月24日 16:50 中時電子報 王家禕

立法院去年底三讀通過《公投法》修正案，總統蔡英文當時表示，公投法各項缺陷從此走入歷史，「打破鳥籠、還權於民」，這是人民作主的歷史時刻！時隔半年，人民提出的公投案增加了，卻遭中選會技術性駁回。作家洛杉基批評，這證明了一件事：「台獨是玩假的！」

去年12月，立法院三讀通過《公投法》修正案，下修公投案提案、成案，以及通過的門檻。因此，許多民間團體陸續提出公投案，卻還是無法過關──因為中選會的技術性刁難，讓備受關注的「負數票公投」、「反核食」、「以核養綠」等公投案，均遭到駁回。

作家洛杉基批評，蔡政府不敢將公投鳥籠完全打開，證明了一件事：「台獨玩假的！」獨派在這20年來，一直主張透過全民公投來完成獨立建國，「民主國家」一定會尊重台灣多數民意的「民主自決」，讓台灣國成為「新而獨立的國家」。

然而，洛杉基指出，蔡政府為了繼續享受權力一把抓的滋味，讓自己人能繼續分贓政治資源，又怕吃緊弄破碗，擔心台獨公投通過，究竟是要宣布台獨，還是不宣布？宣布了怕中共與美國的壓力，不宣布怕深綠獨派不依。因此，造就了公投鳥籠開了一半，獨鳥還是得繼續銬住腿，否則獨鳥一旦飛出籠子，獨派政府可是吃不了兜著走，裡外不是人了！

(中時電子報)