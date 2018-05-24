彰化芳苑草湖居民 不能沒「郵」你！

2018年05月24日 16:52 中時 鐘武達

芳苑草湖居民召開會議全力爭取保留草湖郵局，最後是獲得滿意的答案。（鐘武達攝）

不能沒有「郵」你！彰化郵局芳苑鄉草湖郵局服務在地20年，最近盛傳將整併到二林萬興郵局，地方不捨反彈四起，大聲疾呼要求郵局不能走，最後立委、縣議員與鄉長也都被驚動 ，緊急協調，彰化郵局局長張耀中允諾，將以減少營業天數因應，郵局不會撤！

芳苑鄉幅員遼闊，早期草湖地區民眾要寄信件或儲蓄都要到數公里外的二林或市區，相當不方便，1996年地方人士謝德福等人向時任的交通部長劉兆玄陳情，1997年彰化第44支局的草湖郵局終於成立。

今年農曆春節前後，草湖郵局門口卻掛起紅布條公告「本郵局將在107年6月16日裁撤，全部業務移撥到二林萬興郵局繼續服務」。消息傳開後，當地民眾既緊張又「激憤」，認為郵局的是走便民的「回頭路」。

要求保留草湖郵局的聲浪高漲，立委洪宗熠、鄉長洪和炉與縣議員謝彥慧等人屢屢接到民眾的陳情與反映，日前，相關民代及首長特地邀請彰化郵局局長張耀中親自到草湖保安宮聽取民眾的訴求。

「郵」你真好！張耀中表示，中華郵政的「瘦身」是既定政策，但衡量草湖居民的需求，全案將折衷處理 ，即草湖郵局不裁撤，不過會以減少營業天數的方式因應，而為避免誤會繼續，已指示拆下懸掛的紅布條公告。經過當面溝通，居民也認可，當場報以熱烈掌聲與歡呼。

(中時 )