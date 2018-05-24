王元照入獄考4張街頭藝人證照 魔術秀翻轉人生

更生人王元照在台中監獄服刑期間接受街頭藝人輔導，取得魔術等4張街頭藝人證照。（陳淑芬攝）

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更生街頭藝人劉文龍率「福建京鼓」在甄選活動演出。（陳淑芬攝）

更生人王元照在台中監獄服刑期間接受街頭藝人輔導，取得魔術、素描及變臉等4張街頭藝人證照，106年10月間出獄，首度正式登台是在中市2018跨年晚會，表演10分鐘就賺了6千元，尤其，觀眾掌聲最讓他開心。王元照24日在中監舉行的街頭藝人甄選活動演出後說：「一路走來，最感謝的是獄方提供資源、機會及家人不離不棄」。

台中監獄、台中女子監獄與台中市文化局舉辦街頭藝人甄選輔導活動，24日在中監舉行甄選，共有80組隊伍參加，中監出獄的更生人目前已有5人實際參與街頭藝人工作，會中邀請更生街頭藝人王元照及劉文龍的「福建京鼓」到場演出。

46歲王元照以自信穩健台風及魔術奇技獲得熱烈掌聲，他曾學2年撲克牌魔術底子，因槍砲案入獄服刑，經輔導老師鼓勵而參加魔術受訓課程，服刑近4年，他考上團體及個人魔術類、素描及變臉等4張街頭藝人證照，出獄後，開啟街頭藝人的新人生。

王元照在獄中蛻變翻轉人生，他說，感謝獄方提供資源及機會及家人的不離不棄，他過去做裝修工作，若沒有街頭藝人專長，重返社會恐只能打零工，但已無法再靠體力賺錢將陷困境，所幸，指導老師協助介紹登場機會，他憑著專業藝技，越做越有信心、興趣。

「機會真的很重要」王元照目前開設的行銷企劃公司規劃演出活動，他鎖定這次街頭藝人甄選，將挑選3名具潛力演出者，帶他們出獄後簽約，希望也能回饋提供更生人機會，協助就業重尋新人生。

(中時 )

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