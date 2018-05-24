林佳龍台中梧棲跑透透 視察工程又剪綵

2018年05月24日 17:04 中時 王文吉

中港特定區計畫道路已完工 ，總長503公尺，寬度15、10公尺。同時，也因應周邊農民需求施作農機車道路，並施工排水箱涵，有效預防道路淹水問題。（王文吉攝）

建於1980年的梧棲分館經拉皮整建後，外觀煥然一新，館內空間、軟硬體設施也同步更新。（王文吉攝）

梧棲區中正國小幼稚園帶來「梧棲走大轎」等表演，場面熱鬧。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（中）出席梧棲分館剪綵儀式，市議員顏莉敏（左二起）、王立任、尤碧鈴及楊典忠（右三）也到場祝賀。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（左二）前往梧棲三民段社會住宅視察。（王文吉翻攝）

林佳龍對於梧棲三民段社會住宅的整體規劃極為讚賞。（王文吉翻攝）

台中市長林佳龍24日前往梧棲跑透透，除出席市立圖書館梧棲分館重新開館活動，並視察開路工程及社會住宅預定地。他表示，梧棲三民段是海線首處社會住宅，未來捷運藍線會經過，並緊鄰即將開幕的三井OUTLET，地段相當不錯，市府規劃興建300戶，將在8月動工。

住宅發展工程處長許由興簡報指出，梧棲三民段社會住宅由蘇懋彬建築師設計，空間設計巧妙避開東北季風，並規劃屋頂觀海景溫室；共計規劃300戶，提供一房型、二房型、三房型，預計2020年底完工，隔年中開放入住。

梧棲三民段為海線首處社會住宅，包括市議員尤碧鈴、王立任、楊典忠、顏莉敏、里長及居民均到場關心。「三民社宅」屆時結合高美濕地、梧棲漁港等觀光亮點及大台中山手線、捷運藍線等交通路網，將可帶動海線發展。

林佳龍另赴台中港特定區視察已完工的光明街及光明東西街計畫道路開闢工程，他強調，海線過去「有港無市」，很多建設無法落實，這3年來，包括雙港副都心、大台中山手線、捷運藍線、離岸風力發電、機場升格等，除市港合作，也讓雙港串聯，帶動交通與觀光建設。

馬不停蹄的林佳龍趕赴梧棲分館參加重新開館儀式，與市議員王立任、楊典忠、尤碧鈴及顏莉敏等共同剪綵。他表示，市府除加速海線基礎建設，也強化教育、文化等軟實力，梧棲分館翻修後，空間更良好，將帶動地方發展。

梧棲分館建於1980年，館內空間規劃已無法符合現代圖書館需求，經中央及市府編列預算進行內部空間改善工程，打造舒適友善的閱讀氛圍，規劃「寬敞的通道」及「明亮的空間」，並翻修全館如廁環境，打造無障礙、親子及婦幼安全的友善設施。

(中時 )