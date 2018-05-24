全大運奪6金3銀5銅 高師大校長表揚奪牌選手

2018年05月24日 17:09 中時 林宏聰

國立高雄師範大學在今年大專校院運動會大有斬獲，共奪得6金3銀5銅，校長吳連賞24日專程表揚績優選手，其中，特教學系學生蔡品誼克服妥瑞症、過動症、學習障礙，在跳遠比賽中一雪去年被逆轉的遺憾，成功奪下金牌，勵志故事更為師長及同學津津樂道。

校方表示，今年大專校院運動會游泳比賽中，體育學系張厚基參加公開男生組游泳50、100、200公尺仰式，勇奪3面金牌；呂宜嬛參加公開女生組游泳400公尺混合式奪銀；顏莉水在公開女生組游泳400公尺自由式獲銅牌。

滑輪溜冰項目則由體育學系王佳葳在大專女生組滑輪溜冰速度過樁賽拿下金牌；吳東諺大專男生組滑輪溜冰速度過樁賽銅牌。

柔道方面，體育學系龍任洪祥參加公開男生組柔道第1級抱回銅牌；空手道項目，體育學系柳秉昇在公開男生組空手道對打第4量級獲銅牌；田徑則由體育學系林雯姿參加公開女生組田徑10000公尺競走榮獲金牌、李晴晴參加公開女生組田徑跳高榮獲銀牌、胡家蓁公開女生組田徑200公尺銅牌、特殊教育學系蔡品誼同學參加一般女生組田徑跳遠金牌、三級跳遠銀牌。

成績最受人矚目的，體育學系一年級學生張厚基首次參與全大運就勇奪3金，更在50公尺仰式項目，以26秒14成績刷新大會紀錄。

而患有妥瑞症、過動症和學習障礙的蔡品誼去年在跳遠比賽被逆轉1公分，今年成功摘金圓夢，至於在練習不到3個月的三級跳遠比賽項目，則是首次參賽就抱回銀牌，天分展露無遺。

(中時 )