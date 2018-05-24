全大運奪6金3銀5銅 高師大校長表揚奪牌選手

國立高雄師範大學在今年大專校院運動會大有斬獲，共奪得6金3銀5銅，校長吳連賞24日專程表揚績優選手。（高師大提供）

友善列印
中時

國立高雄師範大學在今年大專校院運動會大有斬獲，共奪得6金3銀5銅，校長吳連賞24日專程表揚績優選手，其中，特教學系學生蔡品誼克服妥瑞症、過動症、學習障礙，在跳遠比賽中一雪去年被逆轉的遺憾，成功奪下金牌，勵志故事更為師長及同學津津樂道。

校方表示，今年大專校院運動會游泳比賽中，體育學系張厚基參加公開男生組游泳50、100、200公尺仰式，勇奪3面金牌；呂宜嬛參加公開女生組游泳400公尺混合式奪銀；顏莉水在公開女生組游泳400公尺自由式獲銅牌。

滑輪溜冰項目則由體育學系王佳葳在大專女生組滑輪溜冰速度過樁賽拿下金牌；吳東諺大專男生組滑輪溜冰速度過樁賽銅牌。

柔道方面，體育學系龍任洪祥參加公開男生組柔道第1級抱回銅牌；空手道項目，體育學系柳秉昇在公開男生組空手道對打第4量級獲銅牌；田徑則由體育學系林雯姿參加公開女生組田徑10000公尺競走榮獲金牌、李晴晴參加公開女生組田徑跳高榮獲銀牌、胡家蓁公開女生組田徑200公尺銅牌、特殊教育學系蔡品誼同學參加一般女生組田徑跳遠金牌、三級跳遠銀牌。

成績最受人矚目的，體育學系一年級學生張厚基首次參與全大運就勇奪3金，更在50公尺仰式項目，以26秒14成績刷新大會紀錄。

而患有妥瑞症、過動症和學習障礙的蔡品誼去年在跳遠比賽被逆轉1公分，今年成功摘金圓夢，至於在練習不到3個月的三級跳遠比賽項目，則是首次參賽就抱回銀牌，天分展露無遺。

(中時 )

彰化芳苑草湖居民 不能沒「郵」… 自提家鄉推廣計畫 樹三鶯特色活…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。