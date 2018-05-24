自提家鄉推廣計畫 樹三鶯特色活動六月開跑

2018年05月24日 17:17 中時 葉德正

新北市樹林客家鄉親會參加經發局參與式預算，以「山仔腳．用ㄎㄚ尋寶趣」提案勝出，經發局將在6月連續兩個周末舉辦「2018 3+GO 佳景佳餚佳釀 幸福山仔腳」活動，以主題遊程及假日市集，邀請民眾全身感官體驗在地特色。

新北市經發局去年推出參與式預算，以三峽、鶯歌及樹林地區作為示範區，邀請民眾提案推廣當地秘境及特色美食，吸引5個在地組織提案，超過4千人次參與討論及網路投票，最後由樹林客家鄉親會所提出的「山仔腳．用ㄎㄚ尋寶趣」勝出。

經發局24日舉辦活動宣傳記者會，找來「叫賣哥」葉昇峻推廣，局長張峯源說，本次除推廣樹林當地特色，也納入三峽及鶯歌民眾提案內容，串聯行銷三峽、鶯樹及樹林。

本次活動將在樹林山佳車站前舉辦假日市集，展售在地特色商品，也透過尋寶集章遊戲，推廣在地的私房秘境及增加互動體驗機會。民眾只要完成山佳車站、礦坑遺址、鐵道地景等景點集章，即可免費兌換伴手禮1份，還有機會抽到iphone及紅麴商品。

主題輕旅行則邀請民眾透過雙腳體驗樹三鶯在地風情文化，內容包含「團體輕旅行」及「悠遊自由行」，團體輕旅行還有專人導覽帶領深度體驗三鶯樹之美；另還還有兩場DIY活動可獲得價值150元的市集消費抵用券，在旅行後可立刻享受當地美食。

(中時 )