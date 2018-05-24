沙鹿自來水幹管老舊 蔡其昌力促全面汰換

2018年05月24日 17:17 中時 王文吉

立法院副院長蔡其昌（右）與市議員爭取3200萬元汰換自來水管線經費，計485用戶受益。（王文吉攝）

台中市沙鹿中山路自來水幹管老舊，平均2至3個月爆管1次，多位里長透過區公所向立法院副院長蔡其昌團隊反應，在蔡其昌與市議員王立任、楊典忠積極奔走之下，獲得自來水公司支持，順利爭取3200萬元，預計將汰換5.4公里的塑膠管線，更新為耐用年限40年延性鑄鐵管，共計485用戶受益。

立法院副院長蔡其昌特別在24日上午邀集台灣自來水公司處長蕭淑貞、台中市政府建設局養工處副處長陳建權、市議員及里鄰長等，於沙鹿中山路光華陸橋下舉行說明會。水公司承辦人員指出，該計畫日前已完成招標，預計8月便可開始動工，同時配合台中市政府的路平計畫，工程完工後由市府進行路平作業，讓沙鹿居民有更好的用水與用路品質。

蔡其昌表示，過去礙於修繕費用龐大，自來水管線老舊爆管問題一直無法有效解決，這次特別感謝自來水公司及台中市政府互相配合，先把自來水管線汰舊換新一次性做好，再進行路平施工，未來沙鹿中山路將不再四處是補釘，居民們將會擁有一條非常平坦的道路。

建設局表示，適逢市府要實施中山路路平計畫，故台水公司配合進行自來水管線汰舊換新工程，避免道路重複挖掘，可節省路修費約144萬元；其他施作管汰路段則由台水公司一併辦理道路全面刨封，提升用路品質。

沙鹿區中山路、日新街、斗潭路及太平路等自來水管線，於民國70年至80年初陸續埋設，PVCP塑膠管線已逾20年耐用年限，每年每公里平均破管1.52次。該案工期約80工作天，工程亦同步汰換485戶用戶外線，屆時除可避免再破管漏水，亦將大幅改善洛泉里、居仁里用水品質及穩定供水。

(中時 )