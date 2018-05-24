沙鹿自來水幹管老舊 蔡其昌力促全面汰換

立法院副院長蔡其昌於沙鹿中山路光華陸橋下舉行自來水管線汰換說明會。（王文吉攝）

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立法院副院長蔡其昌（右）與市議員爭取3200萬元汰換自來水管線經費，計485用戶受益。（王文吉攝）

台中市沙鹿中山路自來水幹管老舊，平均2至3個月爆管1次，多位里長透過區公所向立法院副院長蔡其昌團隊反應，在蔡其昌與市議員王立任、楊典忠積極奔走之下，獲得自來水公司支持，順利爭取3200萬元，預計將汰換5.4公里的塑膠管線，更新為耐用年限40年延性鑄鐵管，共計485用戶受益。

立法院副院長蔡其昌特別在24日上午邀集台灣自來水公司處長蕭淑貞、台中市政府建設局養工處副處長陳建權、市議員及里鄰長等，於沙鹿中山路光華陸橋下舉行說明會。水公司承辦人員指出，該計畫日前已完成招標，預計8月便可開始動工，同時配合台中市政府的路平計畫，工程完工後由市府進行路平作業，讓沙鹿居民有更好的用水與用路品質。

蔡其昌表示，過去礙於修繕費用龐大，自來水管線老舊爆管問題一直無法有效解決，這次特別感謝自來水公司及台中市政府互相配合，先把自來水管線汰舊換新一次性做好，再進行路平施工，未來沙鹿中山路將不再四處是補釘，居民們將會擁有一條非常平坦的道路。

建設局表示，適逢市府要實施中山路路平計畫，故台水公司配合進行自來水管線汰舊換新工程，避免道路重複挖掘，可節省路修費約144萬元；其他施作管汰路段則由台水公司一併辦理道路全面刨封，提升用路品質。

沙鹿區中山路、日新街、斗潭路及太平路等自來水管線，於民國70年至80年初陸續埋設，PVCP塑膠管線已逾20年耐用年限，每年每公里平均破管1.52次。該案工期約80工作天，工程亦同步汰換485戶用戶外線，屆時除可避免再破管漏水，亦將大幅改善洛泉里、居仁里用水品質及穩定供水。

(中時 )

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