亞灣黃金拼圖到位 兵工廠區段徵收通過

2018年05月24日 17:18 中時 柯宗緯

亞洲新灣區最大、最核心開發案「205兵工廠遷廠區段徵收」，23日已獲內政部審議通過區段徵收計畫。高市府表示，開發作業正式啟動，並加速進行兵工廠代拆代建工程，整體亞灣區發展，又邁進一大步。

205兵工廠負責生產國軍兵器，在地逾70年，座落於前鎮區中山三路、光華三路、凱旋四路等高雄主要幹道之間，更緊鄰空港及海港，捷運紅線、輕軌交會。但隨著經濟發展，周邊人口遽增，百貨、商圈相繼進駐，與「火藥庫」形成強烈對比。

地政局長黃進雄說明，106年12月6日經內政部土地徵收審議小組同意認定兵工廠遷廠開發具有公益性及必要性，23日終於通過區段徵收計畫，也代表開發作業正式啟動，補上亞灣區最重要、也是面積最大一塊拼圖。

地政局指出，市府在亞灣區即多功能經貿園區內，共辦理10處公辦重畫、1處區段徵收，面積共169.3公頃。其中，205兵工廠遷廠區段徵收面積達58.7公頃，占3分之1以上面積。

市府表示，205兵工廠由新工處「代拆代建」已展開計畫，將加速進行。許立明接任代理市長後，延續陳菊規畫，持續推動遷廠開發，未來原址配合亞灣整體發展，可做經貿、商業、住宅等運籌發展使用，引入多元產業增加就業機會。

亞灣重大建設陸續到位，被視為高雄城市翻轉重要契機。外界對於205遷廠後有諸多想像，立委賴瑞隆，DC21地主近期呼籲，能打造為CBD（新中央商務區），新設市政大樓於此，房地產業界也認為具有拋磚引玉效果，可望吸引更多企業投資，但市府方面直言「目前沒規畫」。

(中時 )