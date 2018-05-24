亞灣黃金拼圖到位 兵工廠區段徵收通過

亞洲新灣區核心地段205兵工廠區段徵收計畫通過，加速亞灣整體發展。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時

亞洲新灣區最大、最核心開發案「205兵工廠遷廠區段徵收」，23日已獲內政部審議通過區段徵收計畫。高市府表示，開發作業正式啟動，並加速進行兵工廠代拆代建工程，整體亞灣區發展，又邁進一大步。

205兵工廠負責生產國軍兵器，在地逾70年，座落於前鎮區中山三路、光華三路、凱旋四路等高雄主要幹道之間，更緊鄰空港及海港，捷運紅線、輕軌交會。但隨著經濟發展，周邊人口遽增，百貨、商圈相繼進駐，與「火藥庫」形成強烈對比。

地政局長黃進雄說明，106年12月6日經內政部土地徵收審議小組同意認定兵工廠遷廠開發具有公益性及必要性，23日終於通過區段徵收計畫，也代表開發作業正式啟動，補上亞灣區最重要、也是面積最大一塊拼圖。

地政局指出，市府在亞灣區即多功能經貿園區內，共辦理10處公辦重畫、1處區段徵收，面積共169.3公頃。其中，205兵工廠遷廠區段徵收面積達58.7公頃，占3分之1以上面積。

市府表示，205兵工廠由新工處「代拆代建」已展開計畫，將加速進行。許立明接任代理市長後，延續陳菊規畫，持續推動遷廠開發，未來原址配合亞灣整體發展，可做經貿、商業、住宅等運籌發展使用，引入多元產業增加就業機會。

亞灣重大建設陸續到位，被視為高雄城市翻轉重要契機。外界對於205遷廠後有諸多想像，立委賴瑞隆，DC21地主近期呼籲，能打造為CBD（新中央商務區），新設市政大樓於此，房地產業界也認為具有拋磚引玉效果，可望吸引更多企業投資，但市府方面直言「目前沒規畫」。

(中時 )

沙鹿自來水幹管老舊 蔡其昌力促… 高職生與「假人頭」形影不離 摘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。