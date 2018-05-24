不堪久病照顧 老翁枕頭悶死病妻裝殉情遭識破

2018年05月24日 17:30 中時 陳俊雄

和妻子同樣不良於行的65歲蔣姓老翁，疑因長期照顧病妻身心俱疲，又先後和妻子及妻姊口角後，竟先餵食妻子安眠藥果汁後以枕頭將她悶死，再留下遺書吞食後服用大量安眠藥偽裝成殉情，新北地檢署抽絲剝繭戳破蔣姓老翁謊言，24日依殺人罪嫌將蔣姓老翁起訴。

2016年12月29日上午10時許蔣姓老翁的兒子返回三重住處，發現父母躺臥在臥房，其中母親失去意識也沒有呼吸，但臉部並無枕頭或棉被等異物，明顯死亡；蔣姓老翁則是癱軟在妻子的腹部，失去意識且口吐白沫，幸在送醫急救後救回一命，但他對妻子死亡卻前後矛盾。

蔣姓老翁表示，他因糖尿病後期引發敗血症，導致雙腳變形行動不便；妻子施姓老婦則因髖關節手術後，起居也需要他從旁協助，他則因照顧妻子相當疲累，才以枕頭悶死妻子。

不過，蔣姓老翁事後卻又辯稱，當天清晨6點多，他一如往例為老妻更換尿布，但妻子卻未配合，檢查後才發現妻子已經死亡，他在傷心之餘寫下遺書，接著吞服大量安眠藥，並拿枕頭趴在妻子臉上哭泣，接著就陷入昏迷不省人事，並未悶死髮妻。

承辦檢察官調查卻發現，遺書書立日期是案發前一天的12月28日，對此蔣姓老翁含混其詞，也和自述案發過程情節不符；此外，蔣翁發現妻子死亡後並未報警或向醫護人員求助，反而吞服安眠藥也與常理有違，更引起檢警懷疑。

法醫解剖後也確認，蔣妻是因生前涉及使用多重鎮靜安眠藥，又遭到外因性窒息才死亡。

檢警詢問蔣妻的姊姊後發現，蔣姓老翁與妻子因為看護問題發生糾紛，當她到了妹妹家後，蔣姓老翁直說不想再照顧妻子，還揚言「今晚就要給妻子死」；蔣姓老翁傳給兒子的LINE內容也表示「我下定了決心，帶走你母親，免得你和你弟弟以後的日子過得不如意」。

檢方指出，根據蔣翁兒子及現場位置研判，蔣翁發現妻子死亡、再拿枕頭趴在妻子臉上哭泣說法，顯然有假；且據蔣子等人供詞，也認定蔣翁有殺害妻子的故意及犯行，狠狠打臉過失致死後殉情之說，並於24日依殺人罪嫌起訴蔣姓老翁。

(中時 )