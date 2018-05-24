高職生與「假人頭」形影不離 摘整髮國際之冠

雲林縣虎尾大成商工顏翠儀參加2018台灣國際盃髮藝美容美睫美甲 紋繡大賽，摘下整髮金牌，連專業美髮師及教師都望塵莫及。（許素惠攝）

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雲林縣虎尾大成商工陳玉辰（左）是該校參加、2018台灣國際盃髮藝美容美睫美甲紋繡大賽萬紅中的一點綠，勇奪扇形冷燙動態組金牌。（許素惠攝）
雲林縣虎尾大成商工美容科參加2018台灣國際盃髮藝美容美睫美甲紋繡大賽，成績優異，囊括多個獎項。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮大成商工美容科橫掃千軍，在2018台灣國際盃髮藝美容美睫美甲紋繡賽中，囊括4金5銀6銅及特優等共23面獎牌，其中顏翠儀與假人頭形影不離，晨昏苦練，摘下乙級整髮組冠軍，連專業美髮師及教師也望塵莫及。

大成商工美容科打出紅不讓，所有參賽者均奪得獎項，金光閃閃，大受各參賽國矚目，顏翠儀、吳亞瑾、楊雅筑包辦乙級整髮前3名，梁宥安拿下特優，丙級整髮蔡坤伶、邱雅慈分別拿下動、靜態組冠軍，林筱玲、丁婉棋2、3名 ，扇形冷燙動態組前3名陳玉辰、黃姿雯、吳美萱，加上編梳和化妝等組共摘下23座獎牌，十分亮眼。

校長賴信成指出，此次國際賽事有來自日本、加拿大、中國等國家的高手雲集，賽況激烈，學生表現優秀，除了自身努力外，也感謝科主任鄭雅玲及老師楊宛蓁等教師團隊指導及陪伴。

乙級整髮項目冠軍得主顏翠儀目前才高二，但實力已經在專業美容師之上，梳整服貼頭皮的復古髮型，難度很高，鄭雅玲說，就連美容科老師都不一定能整得出來，技冠全場。

顏翠儀說，她整天帶著假人頭進進出出，放學也帶回家一直練習到深夜，終於練到能將頭髮均勻地分布而不看到頭皮，而且呈現優美的S型，有信心能通過高難度的乙級證照考試。

陳玉辰是此次參賽的唯一男生，但技藝與細緻度不輸女生，奪下扇形冷燙動態組金牌，讓人刮目相看。

(中時 )

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