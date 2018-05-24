駐日代表處新購首輛氫能公務車

2018年05月24日 17:24 中時 黃菁菁

駐日代表謝長廷24日在代表官邸介紹代表處新購的首輛氫能公務車。(黃菁菁攝)

我駐日代表處新購的首輛氫能公務用車可與手機連動，讓駕駛容易掌握公里數和加油站等資訊。(黃菁菁攝)

台北駐日經濟文化代表處去年底汰換已屆使用年限之公務車，新購一台新型環保節能氫燃料電池車（氫能車）、豐田汽車推出的未來(Mirai)作為公務車使用。

駐日代表謝長廷表示，日本政府對於新購氫能車有補助，價格跟一般汽車差不多，代表處附近有兩處加氫站，補充燃料也很方便，加1次氫可跑600公里，為響應環保，決定換購氫能車作為公務車。

代表處表示，此次採購氫能車，除為善盡環保節能之世界公民責任外，並將氫能車的實際使用經驗，提供國內相關機關參考，盼對我國綠能發展發揮正面作用。

代表處也會密切注意日本氫能源相關產業發展動態，尋求我國廠商參與之機會，促進台日經貿及科技合作。我國政府為降低空氣汙染，已決定於2040年禁售燃油汽車。

氫燃料電池車的原理係利用氫及空氣中的氧於燃料電池中發生化學反應產生電力，再以電力推動電動機驅動車輛。因為「氫」取自於空氣，不用擔心資源耗竭，而其排放只有「水」，不會造成汙染，而且行走時平穩、幾乎無聲。

(中時 )