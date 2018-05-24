台南高職爆水痘群聚感染 8人居家隔離

2018年05月24日 17:23 中時 曹婷婷

台南市一所高職爆發水痘群聚感染，一名學生5月20日罹患水痘，隔天未到校，之後又陸續有其他同學也長水痘，到5月22日共有8人感染，8人都是高一同班同學，目前都在家休養隔離。

衛生福利部疾病管制署公布國內水痘健保門診就診人次較去年高，呈上升趨勢。台南市衛生局日前也接獲市區一所高職傳出群聚感染，衛生局持續追蹤監控，也提醒學校與家長應留意學生健康情形，若有疑似症狀者應儘速戴口罩就醫治療。

衛生局指出，水痘傳染力極強，好發於冬季及早春，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、水疱液和黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3週，自出疹前5天（通常為前1至2天）到所有病灶完全結痂後，才不具傳染性。

校園中發生水痘疫情時，有疑似症狀者應儘速戴口罩就醫治療，並落實生病不上課，在家自主隔離管理，直到全身水疱完全結痂變乾為止；隔離期間，室內環境應保持空氣流通、做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，勤洗手戴口罩，注意環境衛生與消毒，避免接觸未接種水痘疫苗的嬰幼兒、孕婦及免疫功能低下者等高危險群，想返校者，建議經醫師評估傳染力大幅降低後再復學，防止病毒傳播。有相關疑問可撥打衛福部疾管署防疫專線1922，或台南市衛生局防疫專線06-3366366洽詢。

(中時 )