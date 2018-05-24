絕對不發敬老金？柯P不敢簽字

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台北市長柯文哲取消重陽敬老金，引發長者眾怒，儘管民調因此驟降，柯P仍堅持絕不「政策買票」，不過今議員要他簽署「絕對不發重陽敬老金」看板，讓長者徹底死心，柯卻不願意簽，僅說自己還在思考，雖然不發現金，但可透過敬老卡來做，這部分還在研究，「我還有6個月可以想」。

議員闕枚莎在議會總質詢指出，柯文哲之前堅決不發重陽敬老金，還稱民調很多可以掉，現在選情告急，有沒有可能恢復？柯文哲說，現在沒有民調可掉了啦，北市有敬老卡480元額度，可以考量看要怎麼用，政策需要時間思考。

闕枚莎現場拿出看板說，既然柯堅決不發，今天直接簽字承諾，讓長者死心，議員也不會再過問。不過面對「絕對不發重陽敬老金」字樣，柯文哲始終不願簽署，只說他同意「發敬老金就是政策買票」，這他很堅持。

議員質疑，既然不發，為什麼不敢簽字，難道想預留空間，最後搶救民調再來恢復？柯文哲說，他還是覺得不該發現金，政治人物要有理想，全台只有北市沒發，這是他特殊的地方，有些縣市財政狀況很慘，還發到3000元，不分青紅皂白發禮金，實在很不負責任，哪個社會學教授出來說可以這樣發？

柯文哲強調，北市不會發現金，但可以透過敬老卡來做，還是要有政策引導作用，像1280援交通定期票他也想了2年，沒有那麼簡單，他真的有在研議，還有6個月會慢慢想。

另外，議員王鴻薇指出，柯不屑別縣市發敬老金，自己卻在選舉年規劃銀髮觀光團，還出團到投票前1個月，「難道不是政策買票？」根本是想讓長輩記得市府的好，有賄選之嫌。

柯文哲說，這不是他想出來的，該計畫也不會只做1年，況且出團時去送車的不是他，還不是議員去送車。王鴻薇反斥，這是市府出的錢，柯笑說，「所以變成我替你賄選喔？」他強調，出遊團還是有政策理論基礎，鼓勵長者要活就要動。

(中時 )

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