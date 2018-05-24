國會改革修法初審 擬廢除點名表決

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中時

立法院司法法制委員會今初審「國會改革」相關草案，委員會通過廢除點名表決、退回程序委員會等在野黨杯葛工具；並廢除實質意義不大的國是論壇。綠委也提案委員會單一召委制，並增加委員會，國民黨認為爭議太大要求保留到黨團協商。由於改革涉及朝野議事運作，朝野也有共識即便確定修法，也會訂定日出條款，待下屆或下下屆立委任期才實施。

在野黨過去經常以點名表決、重付表決來拖延表決時間，才會導致爭議法案、預算有挑燈夜戰的現象發生。時代力量黨團提案刪除點名表決。重付表決則需要會議主席認可，且表決結果雙方差距已達總表決數1/10，且非有足以明顯影響表決結果的重大瑕疵，不得要求重付表決。

而國民黨對於不認同的議案也常常在程序委員會杯葛，要求退回程序委員會重新整理。綠委李俊俋也提案禁止立委或黨團提出此類異議；此外，委員會決議保留條文的條文數，如果超過法案總條文數1/3或以上者，應該繼續審查，不得提報院會。

綠委段宜康提案單一召委制，並將委員會從9個增加到12個。段宜康認為這是扁平化，行政院部會眾多，立法院一周只開三天委員會，其實很難好好監督部會。

國民黨團總召林德福則認為委員會之所以是9個，當初是因應國會席次減半才設置為9個。以現有席次分配到12個委員會的話，一個委員會才約9人，三分之ㄧ出席開會就會變成主席跟兩個委員就可以開會。藍委賴士葆則批單一召委制限縮在野黨權利，那多數的民進黨就可以護航部會，把立法院變成立法局。

由於朝野有共識修法不會在本屆實施，委員會討論過程國民黨也沒有強力杯葛反對。不過爭議條文太多，段宜康最後把相關條文都交付黨團協商。

(中時 )

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