「兩件事很要命」 唐湘龍：準備看年輕人如何修理民進黨！

2018年05月24日 17:44 中時電子報 黃麗蓉

檢調竟「約談」台大遴選委員、竟「拜訪」高中校長，資深媒體人唐湘龍直指，這就是「政治偵防」，不管法律許不許可，「政治偵防」卻未停止過。以國家安全的名義，遂行當權者的政治意志，就是「白色恐怖」。他更直言，這股海嘯將沖垮民進黨，準備看年輕人怎麼修理民進黨！

唐湘龍指出，約談遴選委員，是為了「卡管」不利；拜訪高中名校校長，是為了圍堵頂標的菁英孩子排隊跑向大陸，台大人用腦投票，高中生用腳投票。這兩件事若無法止血，早晚會要民進黨的命！

他強調，檢調單位約談遴選委員，絕不是為了調查管中閔和台灣大哥大間的關係，而是為了向下一場暑假開始之前的定期校務會議施壓。台大對校長遴選所受到的政治干擾，顯然已經忍無可忍。

唐湘龍在nownews名家論壇點出，高中名校學生排隊赴大陸就學，更是重創民進黨！讓民進黨所說的「天然獨」突失去了說服力。這些都是後太陽花世代，這股浪潮也讓太陽花以「反對兩岸服貿」為名的政治熱情消退殆盡。但似乎也證明所有官方對大陸的宣傳並不真實。在大陸片面公布「惠台31」後，這股浪潮，明年可能會變成海嘯。

唐湘龍表示，現在大學校園中，台灣研究都在沒落。有關大陸、兩岸的新課程、新社團卻如雨後春筍，蓬勃出現。幾個月前，他寫過一篇「兩岸交流的甜蜜點到了」，許多人不以為然，但現在大家再來看一看，就是這個趨勢，未來就準備看年輕人怎麼修理民進黨了！

(中時電子報)