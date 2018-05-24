高雄爆今年首例本土日本腦炎 林園壯男意識混沌

高市爆發今年首例本土日本腦炎案例，疾管人員前往疑似感染地點周圍疫調及加強防治措施。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時

高雄市爆發今年首例本土日本腦炎病例，家住林園40多歲壯男，近期無國外旅遊史及動物接觸史，但5月中旬突然出現發燒、肌肉痠痛等症狀，就醫確診感染日本腦炎，生命跡象穩定，但意識混沌，仍在加護病房治療中。

疾管處長潘炤穎指出，個案13日起出現咳嗽、發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀就醫，16日因持續發燒且意識改變，轉送加護病房，診斷疑為腦膜炎，24日經疾管署確定感染日本腦炎。

潘炤穎說明，個案平日以賣麵為生，活動及工作地幾乎於住家，經疫情調查社區及住家同住者未發現其他疑似病例，但住家2公里有7處豬舍，1處水稻田查獲三斑家蚊幼蟲，已針對疑似感染地點周圍懸掛捕蚊燈等防治措施，並加強衛教宣導、適齡兒童疫苗催種作業，防堵疫情蔓延擴散。

衛生局表示，日本腦炎每年5至10月為流行季節，病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬隻則為病毒主要增幅宿主；感染者大多無症狀，少部分有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等，嚴重者更恐出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。

衛生局提醒，市民避免於病媒蚊吸血高峰時段在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；假設無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並在身體裸露處使用防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

(中時 )

一天比一天熱！周末台北高溫上看… 旭光高中2空手道校友入選亞運國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。