高雄爆今年首例本土日本腦炎 林園壯男意識混沌

2018年05月24日 17:42 中時 柯宗緯

高雄市爆發今年首例本土日本腦炎病例，家住林園40多歲壯男，近期無國外旅遊史及動物接觸史，但5月中旬突然出現發燒、肌肉痠痛等症狀，就醫確診感染日本腦炎，生命跡象穩定，但意識混沌，仍在加護病房治療中。

疾管處長潘炤穎指出，個案13日起出現咳嗽、發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀就醫，16日因持續發燒且意識改變，轉送加護病房，診斷疑為腦膜炎，24日經疾管署確定感染日本腦炎。

潘炤穎說明，個案平日以賣麵為生，活動及工作地幾乎於住家，經疫情調查社區及住家同住者未發現其他疑似病例，但住家2公里有7處豬舍，1處水稻田查獲三斑家蚊幼蟲，已針對疑似感染地點周圍懸掛捕蚊燈等防治措施，並加強衛教宣導、適齡兒童疫苗催種作業，防堵疫情蔓延擴散。

衛生局表示，日本腦炎每年5至10月為流行季節，病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬隻則為病毒主要增幅宿主；感染者大多無症狀，少部分有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等，嚴重者更恐出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。

衛生局提醒，市民避免於病媒蚊吸血高峰時段在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；假設無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並在身體裸露處使用防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

(中時 )