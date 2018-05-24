旭光高中2空手道校友入選亞運國手 2位獲總統教育獎

2018年05月24日 17:42 中時 楊樹煌

▲草屯旭光高中榮獲總統教育獎的石愛琪。（楊樹煌攝）

▲草屯旭光高中校友許瑋寧，獲入選亞運國手。（旭光高中提供）

▲草屯旭光高中校友辜翠萍（左），獲入選亞運國手。（旭光高中提供）

全中運結束，草屯旭光高中成最大贏家，表現也最突出，該校獨得7金5銀12銅，其中有2位空手道選手辜翠萍、許瑋寧入選亞運國手及2位空手道選手石愛琪、石政中獲總統教育獎，讓全校師生都同感興有榮焉。

獲總統教育獎的有國中部的石愛琪，是旭光高中國中部三年級，仁愛鄉卡度部落布農族；幼稚園父親病逝，外婆給了他們1個溫暖的家；石愛琪國小畢業後，由校長推薦到旭光高中空手道隊，住教練宿舍，專心練習空手道，國二全中運得銀牌，107年全中運獲金牌。

假期時，石愛琪會跟教會到處去做志工，幫助別人，讓心靈充滿快樂感受，也讓她在付出同時，感受到溫柔的鼓勵，並覺得自己是有價值的人。

另一位獲總統教育獎的是高中部三年級的石政中，也是仁愛鄉卡度部落布農族；從小和阿嬤相依為命；從小就喜歡運動，國小是棒球隊主將，因個子矮小，未錄取國中棒球隊，改練空手道，每次想放棄時，阿嬤總會勉勵他不要輕易放棄。

國三後，體力跟身高突飛猛進，原本148公分的他，高一即增至176公分，空手道成績開始嶄露頭角，105年獲全中運金牌，2016年獲克羅埃西亞公開賽金牌，從此開啟國手生涯，更獲選為2020年奧運培訓選手，期許未來能在東京奧運為台灣出賽，實現自我夢想。

旭光高中另有校友辜翠萍、許瑋寧，同時入選2018年雅加達亞運空手道國手；辜翠萍為50公斤以下量級；現為台北市立大學技擊系四年級學生。2011年國三時榮獲總統教育獎、並曾獲全國運動會五面金牌、2014仁川亞運空手道女子50公斤以下量級金牌，下一步他期待打入奧運，築夢踏實，代表台灣奪牌。

許瑋寧為61公斤以下量級，現為彰師大運動學系學生，亞洲盃系東流空手道錦標賽個人型金牌、亞洲青少年空手道賽對打金牌、烏茲別克空手道賽團體型冠軍。

(中時 )