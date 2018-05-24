慈濟醫療挹注柬埔寨　簽署合作計畫

2018年05月24日 18:10 中時 楊騰凱

慈濟醫療志業執行長林俊龍今日下午在柬埔寨首都，與「柬埔寨總理青年志願醫師協會」（TYDA）簽署「柬埔寨醫療合作與緊急援助案」備忘錄，當地接受義診的病患可轉介到台灣慈濟醫院獲得後續治療，慈濟也會替柬埔寨當地推薦醫師、護理師或替學生進行教育訓練。

「柬埔寨總理青年志願醫師協會」（TYDA）為柬埔寨NGO義診組織，有4000多位醫護會員、500位醫師，每個月輪流到柬埔寨各省舉辦義診，深入社區、學校、工廠，並與慈善機構合作。柬埔寨慈濟志工長期投入當地慈善、醫療關懷，慈濟國際人醫會與TYDA在2017年及2018年舉辦兩場聯合大型義診，嘉惠當地民眾，獲得好評。

為幫助更多需要醫療資源的柬埔寨民眾，慈濟與TYDA於5月24日下午簽署合作備忘錄，往後在合辦義診活動後，TYDA可協助慈濟提供的物資之進口免稅作業，以及向當地主管機關申請舉辦義診的准證及現場維安。而義診後需要後續治療的病人，則可轉介柬埔寨當地醫院或臺灣慈濟醫院，讓病人獲得後續治療。慈濟基於人道援助精神，也會為柬埔寨當地推薦醫師、護理師或學生進行教育訓練。

林俊龍指出，慈濟醫療志業的「尊重生命，以病人為中心」的全人醫療，與TYDA「以服務病人為宗旨」的意義相同。 慈濟與TYDA簽署的方案是為促進搶救生命，確保人本需求及健康，重建及恢復生活，並在緊急情況下，即時提供受影響民眾所需物資。

慈濟基金會表示，慈濟醫療之愛跨越不同種族、語言，期望經由此次「柬埔寨醫療合作與緊急援助案」備忘錄的簽署，強化與柬埔寨NGO義診組織的連結，擴大海外醫療服務面向，共同為需要援助的病人，奉獻心力。

(中時 )