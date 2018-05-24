南投縣議會總質詢　131線牛洞工法、荔枝椿象受矚目

南投縣議會縣政總質詢，縣議員許素霞向縣長林明溱提出有關鹿谷鄉麒麟潭相關議題。（沈揮勝攝）

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縣議員廖宜賢關心荔枝椿象之防治。（沈揮勝攝）
南投縣議會縣政總質詢，24日會場現況。（沈揮勝攝）

南投縣議會24日縣政總質詢，縣議員謝明謀、廖宜賢等針對去年因落石導致民眾死亡的投131線牛洞段，及荔枝椿象危害等議題提出建言及縣府因應方式。縣長林明溱答詢表示，131線牛洞段，工程會已核定採縣府建議之落石攔截網工法，荔枝椿象擬用肥皂水防治。

投131線縣道魚池鄉與埔里鎮交界處之牛洞路段指標4.6K處，去年11月19日發生落石砸中女性汽車駕駛人致死意外事故，縣府勘後採落石攔截網工法提改善計畫，請立委馬文君幫忙爭取中央經費。

此後多方建議，也有人透過有力人士，提出興建明隧道或隧道等各種構想。但日前工程會經專業評估，仍核定採最可行的落石攔截網工法，防範落石再釀意外，縣府會盡快發包施作，維護鄉親通行安全。

林明溱指出，縣府將於落石路段施設200公尺長的落石攔截網，邊坡上約5至6公尺高處設置被動式落石攔截網，低處則設簾幕式落石攔截網，透過2種落石攔截網的搭配，維護路過的人車安全。

工務處長陳錫梧表示，該地段地質脆弱無法打隧道；如以設置明隧道方式，則因一旁的邊坡屬破碎岩，外側柱臨南港溪，本就存在與溪爭地、施工困難及穩定性不佳等問題。因此外傳將興建明隧道之舉，實為非專業的不實傳言。

縣議員廖宜賢質詢荔枝椿象解決辦法。林明溱說，有外籍移工專門抓牠炸來吃的說法，但專家研究還是用肥皂水噴灑消滅最為實際且有效，將請各鄉鎮市公所與農會協助普查、執行撲殺，什麼地方出現荔枝椿象，就立即去消滅，工資與支出材料費由縣府吸收。

24日縣政總質詢，共有陳淑惠、黃彩雲、許素霞、蔡宜助、簡景賢、李忠洲、簡峻庭，以及謝明謀、廖宜賢等9名縣議員發言關心縣政。他們另針對人口數下滑，恐影響立委席次及爭取建設經費能力，建議縣府早作綢繆。

(中時 )

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