法籍神父劉一峰深耕花蓮 在台奉獻超過半世紀

2018年05月24日 18:13 中時 郭韋綺

高苑科技大學生命教育工作坊24日邀來曾獲總統文化獎天主堂法籍神父劉一峰演講，分享從法國來台奉獻超過半世紀的愛台故事，幫助貧病、弱勢的人，笑稱「台灣早就是我的家」，而神父畢生最大心願也與台灣有關，就是照顧花蓮安德啟智中心身障院生，直到不能再照顧為止。

劉一峰25歲從法國南部馬賽坐船來台，與台灣結下不解之緣，他入境隨俗，學會說閩南語、國語、阿美族語，也略懂客語與布農族語，每次作彌撒時，都會融合交互使用多種語言。

現年77歲的他，開心地說52年前選擇到台灣來服務，至今從來沒有後悔過，目前接手安德啟智中心之後，投入幼年身障者的早療教育、成年者職業訓練與老年安養，還從法國延聘專家教種有機農產品，希望讓院生擁有「永遠的家園」。

由於經費不足，他帶領安德啟智中心的院生做資源回收，整理瓶瓶罐罐和廢紙板，還開起二手書店，展售台灣各地回收二手書，民眾可以用最低價錢購買，二手書店除讓院生學習經營，這些收入也可以幫助安德啟智中心院生自力更生的過生活。

每週2天，他會帶著台、法籍義工、修女及安德啟智中心學員一起做資源回收，如今他的資源回收成績是公認花蓮縣第一，全年回收的收入不只供安德啟智中心使用，也捐給其他弱勢團體。

(中時 )