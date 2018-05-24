節水奏效 高雄地區第1期稻作供灌無虞

南部稻作長期仰賴高屏溪攔河堰取水灌溉，若雨水不足，常讓稻作灌溉面臨極大挑戰。(郭韋綺翻攝)

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梅雨姍姍來遲，南部水情吃緊，為避免農田停灌休耕，水利署南區水資源局去年底啟動節水策略，引取河川剩餘水源蓄存，並協調高雄農田水利會加大輪灌和間斷灌溉的期距，省下5670萬噸水，目前高雄第1期稻作至5月底供灌無虞，稻作可如期收成。

南台灣長期仰賴河川取水灌溉，但受氣候影響，上游集水區降雨不足，就會增添不少挑戰與困難度。南水局表示，去年8月起南部就無明顯降雨，降雨量不如預期，為因應可能旱象發生，邀集水公司七區管理處及高雄農田水利會，共同研商各項抗旱因應策略及應變方案。

高雄農田水利會提出一套具有效率的掌水輪灌制度，在不損及農民耕種權益及作物生長進行節水調度，有效運用珍貴水資源以穩定農業生產用水需求。目前岡山、燕巢、湖內、阿蓮灌區均已完成1期稻作供灌，旗山月眉灌區供灌最慢月底以前完成。

今日高屏溪河川流量約每秒27立方公尺，除可讓高雄地區第1期稻作順利完成供灌外，持續調度支援台南地區，總計去年9月至今已調度約750萬立方公尺水量。

南水局強調，氣象預報資料指未來降雨還存有極大不確定性，將與各單位密切合作，謹慎因應吃緊的水情，持續作好水情監控與調度，確保供水穩定，並籲請社會大眾加強節約用水。

(中時 )

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