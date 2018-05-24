中市長期債務無增加 人均負債六都第二低 財政持續穩健

台中市議會國民黨團書記長李中說，行政院資料明白顯示，中市資本支出計畫預算保留計畫，是6都倒數第二名、全國倒數第六名。（陳世宗攝）

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財政局長林顯傾強調，市府運用「以短支長」方式，以舉借短期債務來支應市庫資金需求節省利息支出。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團書記長李中24日在議會中，以主計總處106年度各直轄市及縣市財政績效與年度預算編製及執行情形考核記錄表，抨擊中市77.2分總考核是六都倒數第一；財政局長林顯傾說，市府運用「以短支長」方式，以舉借短期債務方式來支應市庫資金需求，節省利息支出。

李中指出，行政院主計總處每年都對直轄市及各縣市，以年度債務管理、開源績效、節流績效等不同面向進行財政評比；中市年度債務管理績效方面只獲得47.4分是全國最低分，就連已破產的苗栗縣都拿到及格的66.5分，歲入歲出餘拙及改善情形也是最後一名。

李中說，行政院的資料明白顯示台中市資本支出計畫預算保留計畫，是六都倒數第二名、全國倒數第六名，市府還說撙節借款471億。林顯傾表示，年度歲出保留數高，才是預算執行不力；這471億元並非歲出保留數，是市府在嚴謹控管財務收支，從支出面節省下來的經費。

林顯傾表示，林佳龍上任後，積極開源節流穩健財政，從撙節數來看，104、105、106年預算，獲議會同意編列賒借收入分別為209億元、213億元、217億元；市府實際僅借85億元、123億元、113億元，3年來共計撙節318億元，加上103年也節省153億元，累計已節省471億元

林顯傾強調，目前台中市平均每人負擔債務為六都第二低，截至107年4月底止，台中市平均每人負擔債務3.4萬元，低於高雄市的9.26萬元、台北市的3.9萬元、新北市的3.7萬元、台南市的3.42萬元，僅高於桃園市的1.09萬元，顯示台中財政穩定。

(中時 )

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