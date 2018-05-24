《中時晚間快報》國軍漢光演習 大陸運8機又飛海峽中線

2018年05月24日 18:03 中時電子報 綜合報導

◎國軍漢光演習 大陸運8機又飛海峽中線

中國大陸一架運8電子干擾機，上午沿台灣海峽中線以西空域實施航訓，由於適值我漢光演習在台中清泉崗預校，引起關注。

◎遭藍委質疑非法赴陸 吳昆茂：院長決定我去留

國民黨立委柯志恩今天揭露，教育部長吳茂昆在2005年10月月擔任國科會主委時，未事先申請就前往大陸蘇州參加科技論壇，已經違法。吳茂昆一開始回覆「我確定有申請」，但後來又變得不確定，最後則表示，「那要看院長要不要我下台」。

◎王毅促美恪守一中原則 美：維持一貫政策沒有改變

中國大陸國務委員兼外長王毅今天在華府呼籲美方尊重「一中原則」，妥善處理台灣問題，強調不希望看到美國的中國政策有所改變，也不應有改變。

◎是枝裕和捧金棕櫚返日 想抱獎座睡一晚

甫獲本屆坎城影展「金棕櫚獎」肯定的日本電影《小偷家族》，導演是枝裕和昨日（23日）深夜返回日本，就直接在東京羽田機場舉辦凱旋歸國記者會。日本媒體絲毫不受時間已晚限制，現場擠進約150位記者爭相採訪這位睽違21年再為日本拿下金棕櫚獎的影壇巨擘。是枝導演笑稱獲獎當晚一直拿著獎座，造成的肌肉痠痛直到昨天才痊癒，更直呼：「想抱著獎座睡一晚。」

(中時電子報)