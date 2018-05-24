女警宿舍嘿咻影片外流？「當事人」出面：小心中標

網路瘋傳女警宿舍嘿咻影片外流，PO文上的照片其實是女模陳樂樂（左圖），陳女出面揭穿騙局。（翻攝自陳樂樂粉專臉書）

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中時電子報

臉書社團「爆廢公社」等社群今天流傳一則發文，說有台北市某分局女警在男警宿舍嘿咻被盜錄外流，要見到這則PO文的人要趕緊「卡一波」，不過這則PO文照片上身穿女警制服的人，並非真的警察，而是女模陳樂樂去年與新北市警察局合作拍的系列宣導片劇照，而陳女也在她自己的粉絲專頁PO揭穿騙局，呼籲下載的話就GG了。

新北市警察局是去年6月間與戲引子工作室合作，找來也是警眷的女模陳樂樂，合作拍攝「女警怎麼了」系列宣導短片，影片中有陳樂樂穿著女警制服，值班、取締酒駕等，今天被盜用在「女警做愛」影片外流，就是她在值班的影片中劇照。

在「爆廢公社」等社群媒體PO文的內容寫著：台北市某大X分局陳姓女警花在男警舍做愛～不敢大聲尖叫，因為太爽揚…忍不住只好流淚了…被男警偷錄，手機送修外流＃不囉唆要的底下卡一波。

陳樂樂在得知女警劇照被盜用，還被用來渲染是台北市某分局女警宿舍啪啪被偷錄外流，她除了揭穿是個騙局外，還先俏皮的說，「我也想卡一波（誤..），接著他就提醒大家，「天底下沒有白吃的午餐，這種東西肯定絕對百分之百是詐騙，點他們的連結進去就換你發這篇了，還有就是千萬不要流通不雅影片以免觸法

就算是你家阿貓阿狗的都要小心。

(中時電子報)

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