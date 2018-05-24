美國試射遠程反艦飛彈 將會取代魚叉

美國B-1B轟炸機投放2枚LRASM長程反艦飛彈，似有與俄國較勁的意味。(圖/美國海軍)

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中時電子報

防衛世界(defense world)報導，洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)所設計的遠程反艦飛彈（LRASM）最近剛完成空射型的試射，是由B-1B槍騎兵轟炸機(lancer)擔任載台的，這次測試發射了2枚飛彈。

報導稱，這場試射是B-1B轟炸機從德州出發，飛往加州點穆古(Point Mugu)海軍飛彈試驗場。飛彈是依據規劃的航點進行，然後透過中途導航，最後飛彈本身開啟感應器尋找海上目標，成功擊中目標靶。

進入最後終端飛行的LRASM飛彈。(圖/美國海軍)

遠程反艦飛彈項目主管大衛．海爾賽(David Helsel)說：「LRASM系統進度順利，正在朝向早期作戰部署的目標邁進，未來這將是美國空軍與海軍的共用武器。」

美國現役的反艦飛彈是服役已達40年的RGM-84魚叉飛彈(Harpoon)，射程可達100公里，雖然相當精準，但是也有威力不足與容易攔截等隱憂.所以美國國防高等研究計畫署（DARPA)提出了LRASM的計畫，將會具備更長的射程，更先進的追蹤能力，以及不易被發現的匿蹤外型設計。

關於LRASM的研發進度資料並不多，這一次美國軍方主動說明試射的消息，可能與俄羅斯在不久前公布Kh-47M2匕首式飛彈有關，該型飛彈號稱有1000公里的射試，10馬赫的飛行極速。所以美國也要說明自己在反艦武器方面，同樣也有新角色推出。

(中時電子報)

文章來源：US Air Force B-1B Bomber Test Launches Two Long Range Anti-Ship Missiles

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