越女染麻疹仍來台玩透透　215人有感染風險

2018年05月24日 18:09 中時 倪浩倫

疾管署提醒，與個案在同時間、同地點活動的民眾，應自主管理18天，一有類似症狀，便應儘速戴口罩就醫，並告知醫師活動史。（疾管署提供）

麻疹再現！衛福部疾管署今公布，一名30多歲越南女性，16日在越南已有身體不適，仍在18~22日跟團來台旅遊，並在21日晚間身上出疹就醫，隔天搭飛機返國，今日確診為感染麻疹；疾管署已掌握215名來台時的接觸者，目前仍有28名桃機、越捷航空的機組人員尚未打MMR疫苗，呼籲應在明下午4時前完成施打，才會有8成保護力。

截至目前為止，我國今年累計26例麻疹個案，包括17例國內感染、9例境外移入。上述越南籍女性，16日在越南時就出現發燒、咳嗽等症狀，18日仍跟團來台旅遊，21日出疹後立刻就醫，遭醫院懷疑是德國麻疹而通報，儘管希望對方在確診後再離開，但該女子仍堅持趕搭隔日的返國班機而離開。

經送驗，該女子今日確診為麻疹，為今年第9例境外移入個案，目前衛生單位已掌握215名接觸者，包括來回搭乘的越捷航空機組人員和機上鄰近座位乘客，機場人員（高雄小港機場進、桃園機場出），以及同團旅客、就醫時接觸的醫護人員，目前尚未有疑似症狀者。

疾管署副署長莊人祥說，麻疹在「出疹前後4天」具有傳染力，一旦接觸，建議在3天內接種MMR疫苗，保護力可達8成，追蹤發現，該女子回國在桃機、越捷接觸的人員，共有39人需接種疫苗，目前已有11人完成接種，建議剩下的28人，應趕在明天下午4時前完成接種。

據疾管署資料顯示，該女子在台可傳染期間，行經包括高雄的小港機場、六合夜市、佛光山，嘉義，台中逢甲夜市，中正紀念堂，最後從桃園機場出境返國，旅途中都搭乘遊覽車，提醒在同時間、同地點活動的民眾，應自主管理18天，一有類似症狀，便應儘速戴口罩就醫，並告知醫師活動史。

(中時 )