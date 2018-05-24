中國人民保險集團原總裁受賄4億獲刑11年

前中國人民保險集團總裁在福州受審

友善列印
中時電子報

福建省福州市中級人民法院公開宣判中國人民保險集團原黨委副書記、總裁王銀成受賄案，對被告人王銀成以受賄870萬元（人民幣，約合台幣4億元）判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣100萬元(台幣475萬元)；對王銀成受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。

據《人民日報》報導，法院審理查明：2006年至2016年，被告人王銀成利用擔任中國人民財產保險股份有限公司黨委委員、副總裁、黨委書記、總裁、中國人民保險集團黨委副書記、總裁等職務上的便利，為相關單位和個人在工程承攬、職務晉陞、子女就業等事項上提供幫助，直接或通過其近親屬，非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣870.2966萬元。

福州市中級人民法院認為，被告人王銀成身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。鑒於王銀成到案後，如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以從輕處罰。法庭作出上述判決後，王銀成當庭表示認罪服判，不上訴。

王銀成是山西人，1960年出生，畢業於中南財經政法大學，1982年加入保險業。歷任中保財險總公司計財部副總經理、中國人民保險公司總經理助理，中國人民財產保險股份有限公司副總裁、總裁，中國人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁等職。並曾任北京市第12屆人大代表。

全球著名財經媒體福布斯於2013年推出「中國最佳CEO」榜單時，時任中國人民財產保險公司總的裁王銀成入選榜單，成為唯一一位連續兩年獲此殊榮的大陸金融企業領導人。

(中時電子報)

文章來源：中國人民保險集團原黨委副書記、總裁王銀成受賄案一審宣判

回應台獨撲克牌 陸委會：北京應…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。