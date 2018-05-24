「大數據＋人工智慧」 全台第1個健診3.0趨勢發布會登場

2018年05月24日 18:36 中時 柯宗緯

健檢商機驚人，做完健檢你真的懂箇中數據嗎？據工研院一項民調顯示，44％民眾做健檢面對報告紅字不知所措或看不懂；也認為健檢後想要更健康，卻無從獲得實質改善建議。為此，眾匯智能健康今（24）日在高雄漢來大飯店舉辦「Bigdata+AI，迎接健診3.0新時代研討會」，邀請全台近30家醫療院所內的健診機構或健康檢查中心，一起探討「健診3.0」的趨勢發展，找出客戶健康檢查服務新價值。

眾匯智能健康董事長王欽堂以「互聯網+健診 開創共享經濟新時代」主題與健診同業分享，第一代健診預防勝於治療的觀念開始萌芽，第二代開始提倡健診後健康改善方案，國際醫療推廣之重要服務項目，至於健診3.0，則是透過虛實整合、移動裝置、LBS、大數據、人工智慧等，驅動健診後的健康改善方案的落實。

他強調，未來已不是單打獨鬥的時代，在健診產業的發展，非常有機會邁向國際發展，產業如果能透過有效資源整合，相信一定可以拓展國際醫療的行列。

眾匯智能健康執行長李逸雯針對全台第一個健康檢查與健康促進平台 - 「醫聯網」做完整介紹，該網站在短短上線2個月即累積2萬1000位訪客流量，且不斷成長當中。

她說，醫聯網平台客戶有明確的健康檢查需求，是健診機構非常精準的目標族群，平台更提供獨立品牌頁面的行銷資源，使用者除了能在平台上尋求健診機構外，還有專屬定製健診，相信未來醫聯網平台可望成為台灣搜尋健康檢查與健康促進服務的首要入口。

台北醫學大學管理學院副院長蕭育仁則是從大數據＋人工智慧於健康照護上的運用分享。他強調，人工智慧應用於健康醫療市場成長趨勢強大，未來將朝向AI-as-a-Service模式發展，現今有的將是醫療保健認知平台的形成，2020年之後，將會是AI在醫療人員以及患者的普遍運用，同時將推動轉向有償付費的模式，他預計至2025年，可達到近乎九成全球醫院透過自己的AI平台進行實證醫學。

另外，醫聯網也發布2018台灣民眾「醫學生理年齡」抽樣調查報告，發現46歲以上男、女肺臟年齡有明顯老化現象，此一調查報告是根據健診中心抽樣300多筆26~76歲台灣民眾健檢報告分析而出。

(中時 )