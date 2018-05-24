詹惟中勸「新憲嫂」改名「作愛」 吳宗憲：不要這麼下流

2018年05月24日 18:17 中時電子報 施品瑜

《小明星大跟班》25日播出主題「名字改來改去真的有比較好嗎？」（圖／中天提供）

女星安苡愛因日前與吳宗憲傳緋聞，被媒體封為「新憲嫂」，近日她受邀上中天《小明星大跟班》一起分享改名的經驗，「命理專家」詹惟中更當場分析她的藝名，直言「長輩緣是很好的，所以年長的男人會喜歡妳！」似乎意有所指，讓吳宗憲聽聞立馬跳起來說：「你好好講話，我們已經避著不聊這些了！」

《小明星大跟班》明（25日）將播出「名字改來改去真的有比較好嗎？」主題，安苡愛坦言改名過2次，第一個名字叫「郭靜樺」，但父母離婚後，她便從母姓並改名為「李舫辰」，後來準備出道，又改名為「安苡愛」，她笑說：「那時候安心亞很紅，想說乾脆跟她一樣的姓。」透露「苡愛」2字是自己亂翻報紙選的，讓張可昀聽了忍不住虧：「妳應該取名叫『安親班』，專門顧狗的！」

詹惟中幫安苡愛分析其名，表示「愛」帶心，心是肉，「所以老虎喜歡吃肉，遇到生肖屬老虎的會愛不釋手！」話一說完，剛好屬虎的吳宗憲，忍不住飆髒話：「神經病！」笑翻眾人。接著，詹惟中還提議要幫安苡愛改名，他表示安苡愛屬兔，喜歡人相伴，「我不幫妳改太多，叫做『安作愛』」，引來吳宗憲跳出來問：「你能不能不要這麼下流？」

另外，詹惟中也以姓名學的角度分析許多大明星的藝名，比如舒淇本名為「林立慧」，詹惟中就提醒名字盡量要有三、四個字，因為第三個字代表子女與健康運，「沒有第三個字的話，比較受孕困難！」反觀馮德倫本名為「馮進財」，詹惟中認為在姓名學上，本名比藝名好很多，因為馮德倫本身屬虎，但「德倫」兩字帶有四個小人，詹惟中直言：「因為老虎怕人，四個人打一隻老虎，小人犯的很重，成就受壓抑！」

(中時電子報)