承諾當選發放南市警消危險加給 黃偉哲打臉賴清德

2018年05月24日 18:53 中時 程炳璋

台南市成為6都唯一不發放警、消繁重與危險加給的城市，即使台南市藍綠議員連番高分貝為警消請命仍遭市府「打槍」，民進黨台南市長參選人黃偉哲24日打臉賴清德，承諾未來當選市長將發放警消危險加給。

台灣4月接連發生兩名國道警察執勤遭撞死，桃園6名消防人員打火遭燒死意外，警、消的危勞工作受社會重視，高雄市承諾明年提撥6億元編列警察繁重與消防危險加給，台南市成為6都唯一未發放的城市。

台南市政府各單位正編列明年度預算，台南市議員不分藍綠近日輪番為警、消請命，要求增加警、消繁重與危險加給，仍難以撼動市府執政團隊延續賴清德政策的決心，市府以經費短絀為由拒絕。

黃偉哲24日跳出來呼籲市府應盡速通過繁重加給案，他認為台南市財政狀況在前台南市長賴清德任內已轉好，倘若自己當選台南市長，明年度將動用第2預備金5.5億元，增加包括全市4200名警察超勤津貼與繁重加給，1000多名消防人員的危險加給，彌補警消工作常有的超額負擔。

國民黨台南市長參選人高思博則批評黃偉哲的說法是「提籃子假燒金」，台南市政府的第2預備金僅4億元，根本不足支應5.5億的警、消繁重與危險加給，認為黃偉哲要選市長竟不知市府預算，太離譜。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文回應，富家子弟無法理解警消人員的處境，更無法體恤他們的辛勞，高思博若不願提出政策具體規畫，無須浪費政治口水。

(中時 )