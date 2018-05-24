登機急著試開逃生窗 男澎湖遊泡湯還遭罰1萬元

2018年05月24日 18:29 中時 王文吉

蕭男登機後，急著試開逃生窗，遭地勤人員發現，該班機重新實施艙壓測試，延誤50分鐘起飛。（王文吉翻攝）

擅開飛機逃生窗的蕭男被帶下機接受調查，澎湖旅遊因此泡湯。（王文吉翻攝）

彰化蕭姓男子日前前往台中國際機場，欲搭機到澎湖旅遊，因擅自開啟逃生出口，遭地勤人員及空服人員發現，通知航警將他帶下班機接受調查，該航班重新實施艙壓測試，延誤50分鐘後起飛。蕭男經航警訊問調查後，24日被依民用航空法開罰1萬元。

華信航空台中飛往澎湖AE-779班機，本月9日清晨6時許進行旅客登機作業，地勤人員執行例行性航機外觀檢視時，發現逃生窗遭開啟，立刻通報機上空服員處理。經空服員詢問坐在逃生窗旁1A座號蕭姓旅客是否曾開啟逃生窗，該旅客承認，隨即通知航警局台中分駐所處置。

警方調查，60歲蕭男為退休電信業人員，當天與昔日同事跟團前往澎湖旅遊，他表示，平時搭乘大眾運輸工具，會習慣性檢查逃生設備是否正常，避免有緊急狀況發生時影響逃生，每次他搭乘遊覽車時都會開看看。

蕭男向警方說，這是他第一次搭飛機出遊，也依照往例，檢查逃生設備，當時試開確認沒問題，就馬上關上，不知道搭乘飛機不可以開逃生窗，對自己無知行為感到抱歉。

華信航空公司表示，該班機當時正在進行旅客登機作業，尚未關閉艙門，蕭姓旅客的行為並未影響飛航安全，也沒有造成航機設備損壞，不過需重新實施艙壓測試，原預定7時15分起飛，延誤50分鐘。

蕭男違反民用航空法第119-2條第2項於航空器上「無故操作其他安全裝置」24日被處以1萬元罰鍰。航警局呼籲民眾搭機時，務必遵守航空保安規定，在機艙內勿任意碰觸或開啟緊急裝置，雖然飛機未啟動，但非在緊急情況下，都不能任意碰觸機上裝置，以確保飛航安全。

(中時 )