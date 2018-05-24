台中市府持續輔導未登記工廠合法化

市議員賴朝國今天質詢經發局，潭子聚興產業園區何時才能招商？抨擊未免拖太久了！（陳世宗攝）

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台中市議員張雅旻、蘇柏興、賴朝國等人，24日關心市府對產業園區的規畫，為中小企業爭取一條活路。張雅旻認為，台中市區域計畫已於今年1月19日公告實施，是全台「唯二」通過的區域計畫；建議市府在考慮環境保護前提下，加速產業園區的開發腳步輔導未登記工廠進駐。

經發局長呂曜志說，台中市為中小企業製造業重鎮，長期缺乏土地，導致許多未登記工廠散佈農地；市府積極進行太平、潭子聚興、神岡豐洲二期、大里夏田等4園區開發案，合計開發面積約252.81公頃。未來將可提供設廠用地約151.07公頃，以供產業進駐營運。

呂曜志表示，市府於精密園區二期興建的標準廠房，也將輔導未登記工廠進駐，預計今年底完工，總樓地板面積為5萬8000平方公尺，共規畫設置39個單元，目前工程進度約為35.6％；未來將採取租售並行方案，預定7月辦理預售作業，完工後再辦理出租。

呂曜志強調，台中市策略與其他縣市不同，與中央有所分工；針對中央處理臨時廠登問題，市府持開放態度，將配合中央修法內容，持續輔導未登記工廠合法化。「土地延長臨時廠登只是手段」，市府會配合產業園區開發期程，輔導已補辦臨時工廠登記的廠商優先進駐。

市議員張芬郁、鄭功進、江肇國等人關心市府成立市場管理處及市場發展基金的規畫。經發局表示，配合台中市攤販集中區設置管理自治條例於105年6月21日公布施行，為加強攤販管理及提升經營環境；該局今年4月1日成立攤販管理股專責辦理相關業務，以增進市場管理效能。

(中時 )

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